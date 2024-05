VfL Eintracht Hagen verpflichtet Spielmacher

Noch vor dem letzten Saisonspiel am Samstag gegen den TuS Vinnhorst (18 Uhr, Ischelandhalle) hat der VfL Eintracht Hagen weitere wichtige Personalentscheidungen getroffen. Vom Erstliga-Aufsteiger SG BBM Bietigheim kommt ein Mittelmann. Unterdessen verlässt ein anderer Rückraumakteur den VfL.

Max Öhler verlässt Bietigheim in Richtung Hagen.

Max Öhler, der trotz seiner erst 23 Jahre bereits Erstliga-Erfahrung gesammelt hat, wechselt nach Hagen. Der 1,84 Meter große Rechtshänder hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben, teilte der VfL am heutigen Freitag (31. Mai) mit.

"Als ich in unseren Gremien die Idee vorgetragen habe, zu versuchen, Max Öhler trotz laufenden Vertrages in Bietigheim zu verpflichten, gab es sofort eine große Übereinstimmung", berichtet Eintracht-Sportdirektor Michael Stock über die Vorgeschichte des Transfers. Die Hagener Verantwortlichen hatten vor allem die Rückraummitte-Position in den Fokus ihrer Bemühungen gerückt, weil mit Alexander Weck (GWD Minden) ein wichtiger Spieler bekanntlich den Verein verlässt.

"Die Verpflichtung von Max ist ein Top-Transfer", spart Stock nicht mit Lob für den Neu-Eintrachtler und dankt gleichzeitig der SG BBM Bietigheim "für die unkomplizierte Abwicklung" bei der vorzeitigen Vertragsauflösung Öhlers.

Öhler erlernte das Handballspielen beim TV Spaichingen und später bei der JSG Balingen-Weilstetten, wechselte dann zur U19 des Bundesligisten TVB 1898 Stuttgart. Für das Bundesliga-Team des TVB feierte Öhler Ende 2018 seine Erstliga-Premiere und spielt seit 2019 für die SG BBM Bietigheim. Beim diesjährigen Liga-Konkurrenten der Eintracht, der als Tabellenzweiter in die 1. Bundesliga aufsteigt, war Öhler zuletzt aufgrund der Personalsituation und des Systems von Trainer Iker Romero auf der Linksaußenposition zum Einsatz gekommen.

Neff: "Sehr dynamischer Spieler"

Bei der Eintracht, daran lassen sowohl Michael Stock als auch Cheftrainer Stefan Neff keinen Zweifel, ist der Neuzugang aber ausschließlich für die Spielmacherposition eingeplant. "Wir bekommen einen sehr dynamischen Spieler mit einem guten Schlagwurf, der zudem auf der Halbposition decken kann. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat", sagt Stefan Neff.

Öhler will mehr Verantwortung

Und Max Öhler selbst? - Dem 23-Jährigen ist die Vorfreude auf den Wechsel nach Hagen und die damit verbundene Rückkehr auf seine Wunschposition anzumerken. "Ich erhoffe mir mehr Verantwortung, um gemeinsam mit der Mannschaft unser volles Potenzial ausschöpfen zu können", so Öhler. "Mein Ziel ist es, mich sportlich und menschlich weiterzuentwickeln und entscheidend zum Teamerfolg beizutragen. Ich freue mich auf die kommenden zwei Jahre und bin gespannt, welche Erfolge wir zusammen feiern können."

Spohns Vertrag wird vorzeitig aufgelöst

Und es wird zur neuen Saison noch eine weitere Veränderung im Eintracht-Rückraum geben: Auf Wunsch von Valentin Spohn, der eine neue sportliche Herausforderung suche, sei der eigentlich bis zum 30. Juni 2025 laufende Vertrag mit der Eintracht in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden. Spohn war vor zwei Jahren vom TuS N-Lübbecke an die Volme gewechselt.

Damit seien die Planungen der Grün-Gelben zunächst abgeschlossen. "Aber natürlich beobachten wir weiter den Markt", so Stock.