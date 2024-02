VfL Eintracht Hagen holt Torhüter von Liga-Konkurrenten

VfL Eintracht Hagen schafft Klarheit auf der Torhüterposition für die kommende Saison. Der Zweitligist konnte einen Torhüter des EHV Aue nach Hagen lotsen.

Pascal Bochmann wird ab der kommenden Saison für den VfL Eintracht Hagen zwischen den Pfosten stehen. Zweitligist VfL Eintracht Hagen bestätigte den Transfer des Torhüters des EHV Aue auf seiner Webseite. Der 21-Jährige, der mit einem Zwei-Jahres-Vertrag ausgestattet wurde, rückt für Mats Grzesinski in den Kader, dessen Vertrag ausläuft.

Seit 2020 trägt Bochmann das Trikot des EHV Aue, im Alter von 18 Jahren war das Torwarttalent zum Tabellenschlusslicht der zweiten Handball-Bundesliga gewechselt. In dieser Zeit konnte der junge Torhüter auch, dank eines Zweitspielrechts des Kooperationspartners des EHV Aue, SC DHfK Leipzig, erste Erfahrungen in der Bundesliga sammeln.

"Ein junger, hochtalentierter Torhüter"

"Pascal ist ein junger, hochtalentierter Torhüter, in dem wir noch weiteres Entwicklungspotenzial sehen. Er passt damit perfekt zu unserer Philosophie", so Eintracht-Sportdirektor Michael Stock in der offiziellen Meldung. "Ich erhoffe mir für mich das, was auch der Verein von mir fordert: die bestmögliche Entwicklung", sagte Bochmann selbst zu seinem Wechsel.

Mit dem Transfer von Bochmann ist klar, dass der Neuzugang gemeinsam mit Maurice Paske das Torhütergespann des Zweitligisten stellen wird. Eintracht-Cheftrainer Stefan Neff sagte dazu: "Ich bin mir sicher, dass Maurice und Pascal ein Gespann bilden werden, das sich sehr gut ergänzt."