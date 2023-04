VfL-Direktor Kellermann: "Es ist viel mehr Geld im Umlauf"

Nach dem deutlichen Erfolg im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayern München sieht sich der VfL Wolfsburg direkt den nächsten Herausforderungen in der Bundesliga und der Champions League ausgesetzt. Sportlich sieht der Direktor Frauenfußball Ralf Kellermann den VfL mit den Top-Klubs aus Europa auf Augenhöhe - nicht so aber finanziell.

Sportlich läuft es beim VfL Wolfsburg wieder rund. Nach dem 5:0-Sieg gegen Bayern München im DFB-Pokal-Halbfinale am vergangenen Samstag stehen die Wolfsburgerinnen zum neunten Mal in Folge im Finale, das in diesem Jahr am 18. Mai in Köln ausgetragen wird. Gegner ist der SC Freiburg, der sich am Sonntagabend gegen Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig mit 1:0 durchsetzte. Die letzten acht Pokal-Titel haben die Wolfsburgerinnen alle gewonnen. "Bayern war aber nicht so schlecht, wie es das Ergebnis aussagt, wir waren nicht drei Klassen besser", betont Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL.

Bereits am Mittwoch (19 Uhr) muss der letztjährige Doublesieger wieder antreten: zum Bundesligaspiel beim MSV Duisburg. Diese Partie wurde vorgezogen, da die Wolfsburgerinnen am Sonntag in der Champions League den FC Arsenal empfangen. Das Halbfinal-Hinspiel wird um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena angepfiffen. Für diese Partie sind schon 15.000 Tickets verkauft worden. Der Tabellenzweite der Bundesliga hofft auf mehr als 20.000 Zuschauer. Das Rückspiel wird am 1. Mai in London ausgetragen. 42.000 Karten sind bereits abgesetzt.

"Wir müssen in den zwei Spielen gegen Arsenal das Optimum herausholen, dürfen uns keine Schwächephase erlauben", fordert Kellermann. Und das in einer Phase der Saison, in der die Belastungen extrem hoch sind. "Das darf aber keine Rolle spielen. Wir freuen uns auf die Herausforderungen", sagt der Direktor Frauenfußball, der als Trainer mit dem VfL 2013 (in London gegen Olympique Lyon) und 2014 (in Lissabon gegen Tyresö FF) zweimal die Königsklasse gewann.

"Mit der Leistung wie gegen Bayern dürfen wir uns berechtigte Hoffnungen aufs Finale machen", erklärt der 54-Jährige. Das Endspiel wird am 3. Juni in Eindhoven (Niederlande) ausgetragen. Im Viertelfinale hatte Arsenal Bundesliga-Tabellenführer Bayern München ausgeschaltet.

Alexandra Popp droht erneut auszufallen

Gegen die Engländerinnen und am Mittwoch gegen Duisburg muss Wolfsburg aber womöglich erneut auf Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp verzichten. Aufgrund einer Verletzung an der rechten Wade aus dem Länderspiel gegen Brasilien (1:2) verpasste die 32-Jährige bereits die Partie am Wochenende gegen Bayern. "Die Ausfallzeit ist ungewiss", sagt Kellermann. "Das ist noch nicht final zu beantworten."

Im zweiten Halbfinale treffen der FC Barcelona und der FC Chelsea aufeinander. "Sportlich sind wir mit England, Spanien und Frankreich auf Augenhöhe", meint Kellermann. Finanziell sieht es anders aus: "In den genannten Ländern findet ein Wettbieten um die besten Spielerinnen statt. Wir machen das nicht mit. Unser Weg ist das nicht." Bei Man City oder in Barcelona würden andere Gehaltsgrößen aufgerufen. "Man merkt, dass viel mehr Geld im Umlauf ist", sagt Kellermann.