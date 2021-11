VfL-Coach Scherning: "Wir stehen irgendwie zurecht da oben"

Gegen 1860 möchte der VfL Osnabrück am Samstag seine Stellung als Topteam der 3. Liga festigen. Doch Trainer Daniel Scherning weiß um die Qualitäten des Gegners und warnt vor dem Tabellenbild.

Sieben von 14 Spielen konnte der VfL Osnabrück in dieser Saison bisher gewinnen. Das sind die zweitmeisten Erfolge der Liga - nur überboten von Spitzenreiter Magdeburg (9). Gegen 1860 München soll am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) bestenfalls der achte Saisonsieg folgen. Laut dem Übungsleiter des Tabellenzweiten, Scherning, keine einfache Angelegenheit: "1860 ist ein Gegner, der sehr gut drauf ist, in den letzten fünf Spielen nicht verloren hat und immer sehr gut vorbereitet wirkt."

Dies sei losgelöst von der aktuellen Tabellensituation zu bewerten: "Wir haben es bisher gut hinbekommen, oben dran zu bleiben, aber das bringt uns für Samstag nichts. In dieser Liga ist die Platzierung mehr als in jeder anderen Liga nicht entscheidend." Besonders die Arbeit gegen den Ball und daran anschließende Gegenstöße hebt der 38-Jährige als Stärke der Löwen hervor: "Sie sind aktiv im Gegenpressing, haben eine gute Struktur gerade gegen den Ball, bekommen dadurch wenig Gegentore und schießen nach Ballgewinnen viele Tore aufgrund ihres guten Umschaltverhaltens." Dabei sei vor allem Sascha Mölders ein Faktor, den Scherning als "Zielspieler, der unangenehm zu bespielen ist" einordnet.

1860 besteht nicht nur aus Sascha Mölders. Daniel Scherning

Doch nicht nur "Die Wampe von Giesing" stelle eine Gefahr für seine Mannschaft dar: "1860 besteht nicht nur aus Sascha Mölders", betont der Osnabrücker Coach und führt aus: "Sie haben eine erfahrene Achse und viele gute Spieler, die in Richtung Box gefährlich werden können." Deshalb gelte es, im Kollektiv selbiges der Gäste zu verteidigen, um Aktionen zu unterbinden, die bei Mölders ankommen könnten. "Er ist nicht der einzige Spieler mit einer gewissen Qualität in dieser Liga. Wir haben schon den ein oder anderen gegen uns gehabt und trotzdem mit die wenigsten Gegentore in der Liga kassiert", gibt sich Scherning optimistisch, dass dieses Vorhaben gelingt.

Setzen kann er dabei ein weiteres Mal auf Omar Traoré. Der gebürtige Osnabrücker ist Teil der stabilen Defensive der Niedersachsen und, so Scherning, "wenn man die Spielzeit sieht, ein Teil des Gerüsts dieser Mannschaft". Dies sei jedoch keinesfalls in Stein gemeißelt: "Wir haben mit David Itter jemanden, der das auch sehr gut macht, der auf hohem Niveau trainiert und immer wieder zeigt, dass er die Position ohne Probleme auf gleichem Niveau spielen kann, wenn er reinkommt." Dieser Konkurrenzkampf sei "brutal gut und wichtig".

Konkurrenz belebt das Osnabrücker Geschäft

Ähnlich sieht es auch in der Sturmspitze aus. Dort ist im präferierten 4-3-3 aktuell Marc Heider gesetzt. "Er macht das sehr gut, ist wichtig für das Pressing, mit sechs Toren unser bester Torschütze", fasst der VfL-Coach die Bedeutung des Urgesteins zusammen. Darunter leidet aktuell Neuzugang Andrew Wooten. "Ich glaube, dass er gegen Freiburg gut reingekommen ist und angedeutet hat, was er kann. In Verl war nicht der Moment, vorne etwas zu tun - gerade in so einer Phase, in der wir nicht optimal im Spiel waren", ordnet Scherning die Situation des Stoßstürmers ein und fügt an: "Irgendwann wird der Moment kommen. Im Fußball geht es in die eine oder andere Richtung sehr schnell."

Für den VfL soll es weiter nach oben gehen. Am besten schon am Samstag durch einen Sieg gegen die Löwen. "Wir wissen, dass eine gute Mannschaft auf uns zukommt, sind aber selbst aktuell gut drauf und haben ein Heimspiel vor fünfstelliger Kulisse", fasst der Osnabrück-Trainer die Voraussetzungen für das Duell zusammen, bei dem eins für ihn klar sei: "Wir wollen wie immer das Spiel gewinnen." Schließlich stünde man "irgendwie zurecht da oben".