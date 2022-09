VfL-Coach Reis "absolut angenervt" von Schalke-Gerüchten

Im Sommer wollte Thomas Reis angeblich zu Schalke 04 wechseln. Am Donnerstag sprach der Bochumer Trainer über die dadurch ausgelöste Unruhe und setzte sich zur Wehr.

Zuletzt war Reis schon wegen der Verletzung von Konstantinos Stafylidis "genervt", diesmal aber noch ein wenig mehr. "Absolut angenervt" sei er von dem Wirbel um seine Person, nachdem Gerüchte aufgekommen waren, er habe im Sommer mit dem Revierrivalen Schalke 04 verhandelt. Zuvor hatte bereits Klubboss Hans-Peter Villis die Meldung der "Bild" bei der Antritts-PK von Sportvorstand Patrick Fabian nicht bestätigen wollen und diese als "Gerüchte" abgetan.

Das tat auch Reis. "Im Sommer war ich angeblich auch schon in Wolfsburg. Das sind alles Gerüchte. Wir wollen uns jetzt hier auf das Sportliche konzentrieren. Daher wurden die Vertragsgespräche auch bewusst auf den Winter gelegt." Er habe die Nachrichten "gestern natürlich mitbekommen. Ich bin Trainer des VfL, habe meine Verträge immer akzeptiert. Die Diskussion, dass es mir ums Geld gehen würde, nervt mich. Sportlich kann man mich gerne bewerten."

Reis nimmt es "brutal persönlich"

In der Hinsicht läuft es in dieser Saison nicht rund, in vier Spielen holte Bochum keinen Punkt. "Natürlich wird man als Trainer an Ergebnissen gemessen." Er wolle sich jetzt ganz auf das Bremen-Spiel konzentrieren, um "unsere ersten drei Punkte" zu holen, "was danach passiert, interessiert mich im Moment einen Feuchten."

Über die Meldungen rund um Schalke sagte er zudem noch: "Ich kann es nicht ändern, ich nehme es trotzdem brutal persönlich. Letztlich wird meine Person in ein Licht gerückt, das ich glaube ich nicht verdient habe."

Personell wird Bochum in den letzten Stunden vor Ende des Transferfensters nicht mehr tätig werden. "Wir vertrauen dem Kader", sagte Fabian, der lediglich die Verpflichtung des HSV-Torhüters Marko Johansson quasi bestätigte. Ein Keeper aus der 2. Liga werde heute noch in Bochum eintreffen, sagte der 34-Jährige. "Er ist mit Sicherheit kein Trainingstorwart, der einzig dafür vorgesehen ist. Das war uns wichtig."

Reis ist zuversichtlich, mit dem Kader das Ruder herumreißen zu können, die knappe Niederlage beim SC Freiburg schürt Hoffnung an der Ruhr. "Wir haben beide das Gefühl, dass die Mannschaft dabei ist, sich zu finden. Wir schenken dieser Mannschaft das Vertrauen. Aber dieser eine Schritt in Freiburg wird natürlich nicht reichen", sagte der Coach, der Stafylidis am Samstag gegen Bremen wie erwartet ersetzen muss und Jannes Horn als Kandidat nannte.

Gut möglich auch, dass Neuzugang Lys Mousset erstmals im Kader stehen wird. "Da warten wir die morgige Trainingseinheit nochmal ab", sagte Reis.