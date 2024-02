VfL-Boss mit Update zu Mahé-Gerüchten

Der VfL Gummersbach braucht nicht zuletzt durch den Abgang von Dominik Mappes einen neuen Mittelmann. Christoph Schindler hat nun über den aktuellen Planungsstand berichtet.

Kommt Kentin Mahé oder nicht? Seit Wochen ranken sich die Gerüchte um eine Rückkehr zum VfL Gummersbach. Diese erhielten neue Nahrung, als bekannt wurde, dass Dominik Mappes den Verein im Sommer in Richtung Wetzlar verlässt.

Nun hat sich Christoph Schindler zu den Gerüchten geäußert. "Ich weiß, dass es da viele Namen gibt, die dort gehandelt werden, oder einer ganz speziell, aber da gibt es nichts zu vermelden", erklärte der VfL-Geschäftsführer am Montagabend bei Dyn. Dabei schilderte Schindler, dass "es immer darum geht, unseren Kader zu verstärken".

Mappes deutet Entscheidung an

Bereits vor der Partie gegen den SC DHfK Leipzig hatte Mappes über seinen Abgang gesprochen und eine vielsagende Andeutung gemacht. "Als Spieler hat man immer ein gewisses Gefühl. Und das Gefühl, ab Sommer 2024 hier zu 100 Prozent gebraucht zu werden, war nicht mehr so unbedingt da", sagte der Mittelmann vielsagend, wollte auf Nachfrage allerdings nicht auf die Gründe dafür eingehen.

Schindler meinte hingegen, dass man sich mit Mappes geeinigt hat, "dass er eine neue Herausforderung annimmt. Er macht es trotzdem in der Rückrunde sehr, sehr gut." Wer dem 29-Jährigen nachfolgen wird, "werden wir in den nächsten Wochen sehen", so der VfL-Boss.

