VfL Bochum holt St. Paulis Top-Scorer Daschner ablösefrei

Der VfL Bochum treibt die Planungen für die kommende Bundesliga-Saison voran und hat sich dabei die begehrten Dienste von St. Paulis Lukas Daschner (24) gesichert.

In der gerade abgelaufenen Bundesliga-Saison 2022/23 schoss der VfL Bochum in 34 Spielen gerade einmal 40 Tore. Weswegen der Revierklub seinen Neuzugang Lukas Daschner, der bei seinem neuen Klub einen Vertrag bis 30. Juni 2026 unterzeichnete, wohl gut gebrauchen kann. Der 24-Jährige kommt mit der Empfehlung von 16 Scorerpunkten (neun Tore, sieben Assists) bei 34 Einsätzen für den FC St. Pauli ins Ruhrgebiet. Kein Hamburger konnte in der vergangenen Saison da mithalten.

"Lukas Daschner ist ein hochveranlagter Offensivspieler, der sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und seine Qualitäten in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat", wird Marc Lettau, Technischer Direktor des VfL Bochum 1848, zitiert: "Mit Daschi verpflichten wir in der Offensive einen spannenden Spielertypen, der uns in unserem Spiel noch flexibler macht. Er ist ein Teamplayer, der alles mitbringt, um sich beim VfL und auch in der Bundesliga durchzusetzen."

Daschner kommt durch den Wechsel auch näher an seine Heimat Duisburg. Der Offensivspieler war im Juli 2010 zum FC Schalke 04 gewechselt, ehe er 2013 zum MSV Duisburg weiterzog. Für die Meidericher machte er insgesamt 52 Pflichtspiele (14 Tore). Im August 2020 schlug der FC St. Pauli zu, für den Daschner insgesamt in drei Saisons 70 Zweitligaspiele (zehn Treffer) absolvierte.

In der vergangenen Saison platzte bei Daschner endgültig der Knoten. Der offensive Antreiber war mitverantwortlich für die große Aufholjagd der Kiez-Kicker, die letztlich nicht gekrönt werden sollte. Den Aufstieg ins Oberhaus schaffte Daschner nun aber doch.

"Zunächst einmal möchte ich ein großes Dankeschön für das Vertrauen aussprechen, das mir vom VfL entgegengebracht wird", beginnt Daschner: "Ich freue mich, für Bochum spielen zu können. Natürlich freue ich mich auch auf das Stadion, die Fans und die Bundesliga. Als junger Fußballer ist es das große Ziel, eines Tages in der Bundesliga aufzulaufen. Ich kann es kaum erwarten und möchte meinen Teil zu einer erfolgreichen Zukunft des VfL beitragen."

Ordets-Verbleib noch nicht fixiert

Schon am Mittwochabend hatten die Bochumer insgesamt neun Spieler verabschiedet. Dazu gehören Vasilios Lampropoulos, Silvere Ganvoula und Konstantinos Stafylidis. Zudem werden die ausgeliehenen Dominique Heintz (Union Berlin), Saidy Janko (Real Valladolid), Marko Johansson (Hamburger SV), Kunde Malong (Olympiakos Piräus) und Keven Schlotterbeck (SC Freiburg) zu ihren Stammvereinen zurückkehren. Bei Ivan Ordets, der in der zurückliegenden Saison qua FIFA-Sonderregelung vom russischen Erstligisten Dynamo Moskau verpflichtetet werden konnte, ist eine Weiterbeschäftigung in Bochum zwar angedacht, aber noch nicht fixiert.