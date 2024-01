VfL Bochum erhebt Vorwürfe gegen VfB-Fans

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem VfB Stuttgart (1:0) war am Samstag für rund 45 Minuten unterbrochen worden. Anlass waren durch Fahnen versperrte Fluchtwege - weshalb der VfL nun deutliche Kritik an den VfB-Fans übt.

Aufforderung in Richtung VfB-Fans: "Bitte die Fluchttore und Rettungswege frei halten". Getty Images

Schon der Anpfiff der Partie im Bochumer Ruhrstadion hatte sich um wenige Minuten verzögert - was dann allerdings in keinem Vergleich zur "verlängerten" Halbzeitpause stand, die 60 Minuten statt 15 Minuten dauern sollte. Der Grund war allerdings derselbe: Die Sicherheitsbehörden im Stadion hatten Einwände gegen vom Gäste-Anhang angebrachte Zaunfahnen, die die Fluchtwege versperrten. Speziell ging es um Sicherheitstore, die sich nach Angaben des VfL durch die Banner nicht ordnungsgemäß öffnen ließen.

Wieso aber wurde die Partie nach der ersten Verzögerung dann überhaupt angepfiffen? Über der Zaunfahne habe der Gäste-Anhang ein Protestbanner angebracht, wie es derzeit zahlreiche Fangruppen in Stadien zeigen. Weil dieses nach zwölf Minuten eingerollt werden sollte, die darunterliegenden Zaunfahnen aber nicht sichtbar gewesen sein sollen, habe man die Partie anpfeifen können. Als dann das Problem bemerkt wurde, sei Kontakt mit den Fan- und Sicherheitsbeauftragten des VfB aufgenommen worden.

Durchsagen und Einblendungen auf der Videowand

Zugleich stand zur Halbzeit damit fest, dass die Partie nicht fortgesetzt werden konnte. Die VfB-Fans wurden per Durchsagen und Einblendungen auf der Videowall dazu aufgefordert, die Fluchtwege freizugeben, taten dies nach Angaben des VfL aber zunächst nicht. Es kam zur langen Unterbrechung, im Raum stand ein Spielabbruch.

"Eine Fortsetzung des Spiels wäre grob fahrlässig, im Ernstfall wären Menschenleben in Gefahr gewesen", heißt es in einer Mitteilung des VfL. "Aufgrund der besonnenen Haltung des Schiedsrichters, der in permanentem Kontakt zu Veranstaltungsleitung, Sicherheitsbeauftragten, Feuerwehr und nicht zuletzt zu den Trainern und Mannschaftsverantwortlichen beider Teams stand, sowie dem Einwirken einiger VfB-Abgesandter wurden von den VfB-Fans nach einer knapp vierzigminütigen Verzögerung die Banner insoweit gelockert, dass eine Entfluchtung unter Mithilfe von verstärktem Personaleinsatz wieder gewährleistet war."

Ähnlicher Vorfall beim Heimspiel gegen Gladbach

mehr zum thema "VfB hätte in der Haftung gestanden"

Ein Abreißen der Zaunfahnen stand nicht zur Debatte, hätte es wohl doch zur Eskalation der Situation geführt. Zugleich erhob der VfL Vorwürfe gegen den Stuttgarter Anhang. Die Gäste-Fans seien vorab schriftlich in den sogenannten Fan-Infos über die Problematik informiert worden, die auf eine neue Anweisung vor der Saison durch das Bauordnungsamt zurückgehe.

Ein ähnlicher Vorfall beim Bochumer Heimspiel gegen Mönchengladbach, "als es schon einmal aufgrund des Fehlverhaltens der Gästefans zu massiver Verzögerung des Anpfiffs kam", habe auch die Öffentlichkeit "für das Thema sensibilisiert". Der VfL kündigte an, den Vorfall zum Anlass zu nehmen, über weitere Maßnahmen in Zukunft zu beraten.