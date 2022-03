VfL blickt nach Nackenschlag schon nach vorne: "Wir werden bereit sein"

Lange Zeit sah es nach einem perfekten Abend für die Frauen des VfL Wolfsburg aus. Auch wenn kurz vor Schluss noch der Ausgleich fiel, ist vor allem die Torjägerin schon wieder optimistisch.

Es sind schier unglaubliche Zahlen, die Tabea Waßmuth in der Champions League in diesem Jahr vorweisen kann. In den bisherigen sieben Spielen schoss sie bereits neun Tore - in der Liga und in 17 Einsätzen sind es "nur" acht. "Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich arbeite hart und das ist vermutlich der Schlüssel zu meinem Erfolg", sagte die 25-Jährige bescheiden im UEFA-Interview.

Und Waßmuth machte auch vor dem Emirates in London nicht halt: Bereits in der 19. Minute lief sie in die Flanke von Wedemeyer und erzielte die Führung für die Wölfinnen. Dass diese dann 70 Minuten hielt, aber nicht für den Sieg und eine perfekte Ausgangsposition für das Rückspiel reichte, ärgerte Waßmuth hinterher: "Wir hatten Chancen auf das 2:0, jetzt sind wir enttäuscht." In der 61. Minute hatte der VfL bei zwei Alu-Treffern binnen Sekunden gleich doppelt Pech.

"Arsenal hätte bereits früher ausgleichen können"

Auch Trainer Tommy Stroot war hinterher nicht ganz glücklich, merkte aber an: "Arsenal hatte Möglichkeiten und hätte bereits früher ausgleichen können. Natürlich tut so ein später Gegentreffer trotzdem weh."

Viel Zeit zum Verarbeiten bleibt nicht, bereits am nächsten Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert der Arsenal WFC in der Volkswagen-Arena. Auch dann werden die Wölfinnen wieder mit breiter Brust auftreten, schließlich sind die Niedersächsinnen seit nunmehr 18 Spielen und seit Mitte Oktober (1:2 gegen Hoffenheim) ungeschlagen. Dementsprechend kämpferisch gibt sich Top-Torjägerin Waßmuth: "Das zweite Spiel ist bei uns zuhause - wir sind bereit."