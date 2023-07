VfL-Auftakt mit Vizemeistern - und ohne Kovac und Wimmer

Der VfL Wolfsburg ist am Montag in die Vorbereitung gestartet - allerdings ohne Trainer Niko Kovac. Der Kroate fehlt an den ersten Trainingstagen aus privaten Gründen.

Die U-21-Nationalspieler Micky van de Ven, Bartol Franjic, Aster Vranckx und Kilian Fischer sind noch nicht da, auch Vaclav Cerny und Jakub Kaminski hatten noch Länderspiele und steigen ein paar Tage später ein. Ebenso fehlte Patrick Wimmer beim Wolfsburger Trainingsauftakt, der Österreicher wird aufgrund einer Zahnbehandlung mit Verspätung in die Vorbereitung einsteigen. Der prominenteste Mann, der am Montagmorgen hingegen vermisst wurde, war der Trainer. Niko Kovac, dies teilte der Verein mit, wird aus privaten Gründen erst am Freitag wieder dabei sein.

Und so übernahm auf dem Trainingsplatz dessen Bruder und Co-Trainer Robert Kovac das Kommando, der neben den Neuzugängen Cedric Zesiger, Moritz Jenz und Tiago Tomas auch wie erwartet diverse Nachwuchsspieler begrüßte. Die Jüngsten: David Odogu und Elijas Aslanidis, beide 17, die im letzten Jahr Deutscher Vizemeister mit der Wolfsburger U 17 wurden. Auch der 18-jährige Kofi Jeremy Amoako darf sich zeigen.

Klar ist schon jetzt: Es werden intensive Wochen für die Wolfsburger Spieler, die nach dem verpassten Europapokal in der abgelaufenen Spielzeit neu angreifen wollen. Eine konkrete Zielsetzung gibt es von Geschäftsführer Marcel Schäfer zwar noch nicht, gleichwohl betont er das Bestreben des Tabellenachten, sich verbessern zu wollen.

Tottenham hat sich noch nicht gemeldet

Abwarten will der Manager erst einmal die Transferphase, in der der VfL gewiss noch sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgangsseite tätig sein wird. Ein Spieler wie Maximilian Philipp, zurück von der Leihe aus Bremen, dürfte den Klub noch verlassen. Jemand wie Micky van de Ven könnte nach Felix Nmecha (für 30 Millionen Euro zu Borussia Dortmund) noch für eine weitere Großeinnahme sorgen. Jedoch, betont Schäfer, habe sich der intensiv gehandelte Interessent Tottenham Hotspur bislang noch immer nicht gemeldet und seinen Gesprächswunsch hinterlegt. Und wenn es nach dem Geschäftsführer geht, muss sich daran auch nichts ändern.

Kommen soll im besten Fall noch ein Linksverteidiger, und der soll nach kicker-Informationen im besten Fall Robin Gosens heißen. Der 29-jährige Nationalspieler von Inter Mailand könnte sowohl die durch Paulo Otavios entstandene Lücke im Kader schließen als auch als erfahrener Spieler teilweise in die Fußstapfen von Routinier Josuha Guilavogui treten, der den Klub ebenso ablösefrei verlassen hat. Eine freigewordene Führungsrolle, in die freilich auch andere Spieler hineinwachsen sollen, so Schäfers Wunsch. "Es ist eine Chance für Spieler, die, was Hierarchie und Verantwortung auf und außerhalb des Platzes betrifft, ein Stück weit nach vorne stoßen können."