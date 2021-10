VFC Plauen verkürzt auf Rot-Weiß Erfurt und bangt um Popowicz

Weil Rot-Weiß Erfurt wegen Corona aussetzen musste, hat der VFC Plauen mit einem Sieg in Neugersdorf den Titelkampf wieder spannender gemacht. Kurz nach dem Tor des Tages prallte Matchwinner Kamil Popowicz heftig mit dem gegnerischen Keeper zusammen und musste ins Krankenhaus.

Verkürzt auf den Spitzenreiter: Kevin Walther und sein VFC Plauen (in Gelb; hier ein Archivfoto) sind wieder einen Punkt an Rot-Weiß Erfurt dran. imago images/Picture Point

Die Tabellenführung von Rot-Weiß Erfurt schmilzt und zwar unter anderem deswegen, da Corona die Thüringer aus der Bahn geworfen hat. Die Samstagspartie beim FC An der Fahner Höhe wurde ebenso abgesagt wie das nächste Heimspiel gegen Oberlausitz Neugersdorf.

Also nutzten am Wochenende der VFC Plauen und der VfB Krieschow die Gunst der Stunde und pirschten sich näher an die Erfurter an. Plauen holte sich in Neugersdorf den Dreier dank eines Popowicz-Treffers, der in der 67. Minute eine missglückte Klärung eines FCO-Akteurs mit einem satten Linksschuss ins Eck geistesgegenwärtig ausnutzte. Doch schon wenige Minuten später zeigte sich, wie eng Glück und Tragik im Fußball beieinander liegen. Nach einem langen Ball kollidierte der Torschütze mit Neugersdorfs Torhüter Böhm. Beide waren im Vollsprint, das sah richtig böse aus. Sowohl Popowicz als auch Böhm blieben benommen liegen und mussten nach langer Behandlungspause ausgewechselt werden. Beide Mannschaften einigten sich mit dem Schiedsrichter, dass die Partie nach dem heftigen Zusammenprall zu Ende gespielt werden solle. Die Punkte nahmen die Vogtländer mit, die aktuell einen Zähler hinter Erfurt rangieren.

Vier Punkte beträgt der Rückstand des VfB Krieschow, der allerdings noch ein Spiel mehr in der Hinterhand hat. In Arnstadt erfüllte das Team rund um Ex-Profi Rangelov seine Hausaufgaben und gewann 2:0. Schon in der 8. Minute nutzte Raak einen Abpraller zur Führung. Der Aufsteiger aus Arnstadt verdaute das gut und setzte dem VfB ordentlich zu. In der Schlussminute erlöste Hebler auf Vorlage von Rangelov den Nägel kauenden Gästeanhang mit dem 2:0. Jena II (weil spielfrei) und Sandersdorf (nur 2:2 beim VfL Halle trotz 2:0-Führung nach 24 Minuten) konnten im Spitzenfeld der Liga übrigens keine merklichen Akzente setzen.

Das gilt auch für Budissa Bautzen. Statt Platz drei heißt es nach dem 1:3 beim Bischofswerdaer FV Rang sechs. Hoffmann brachte den Regionalliga-Absteiger in der 29. Minute in Führung, Rülicke glich zehn Minuten später aus. In der zweiten Halbzeit kippte das Spiel in die Richtung des BFV, Jacob (50.) und Schiemann (80.) schossen die Tore zum 3:1.

Inter Leipzig dreht das Spiel

Dem FC Einheit Wernigerode half sein 2:1-Pausenvorsprung beim FC International Leipzig herzlich wenig. Zwar drehten Kuffner Sandri (9.) und Kirchner (44.) die frühe Leipziger Führung durch Lamouri in der 4. Minute, doch nach Wiederanpfiff stellten Brobbey (51.), und zweimal Iloka (59./70.) auf 4:2. Staat gelang drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit immerhin noch das Anschlusstor.

Mit dem vierten Ligasieg in Folge hat sich indes der FC Einheit Rudolstadt aus dem Keller entfernt und weist nun sieben Zähler Vorsprung auf Relegationsrang 14 auf. Beim 3:1 gegen Blau-Weiß Zorbau trafen Noak (41.) und Riemer (74.), ehe es Strauchmann in der 79. Minute nochmal spannend machte. Doch ein verwandelter Schlegel-Elfmeter nicht einmal 120 Sekunden später ließ die heimischen Fans wieder strahlen.

Am Sonntag findet noch das Kellerduell zwischen Schlusslicht 1. FC Merseburg und dem FC Grimma statt. Der FCG kann bei einem Sieg zumindest die direkten Abstiegsplätze verlassen. Der FSV Martinroda kann wegen Corona indes nicht bei Wacker Nordhausen antreten.