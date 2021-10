VfB weiter ohne Müller und Marmoush - Ausfälle "keine Ausreden"

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo fehlen auch beim FC Augsburg wichtige Stammkräfte. Doch der Übungsleiter will Lösungen finden und sich vom Tabellenkeller absetzen.

Nur zwei Siege hat der VfB Stuttgart in der bisherigen Bundesligasaison verbucht. Unter der Woche schoss ihn Kölns Torjäger Anthony Modeste aus dem DFB-Pokal. Die zweite Spielzeit im Oberhaus nach dem Aufstieg 2020 läuft für die Schwaben bisher durchwachsen, auch wenn sie in der Liga zuletzt viermal nicht verloren haben (1/3/0). Am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss das Team von Pellegrino Matarazzo zum richtungsweisenden Duell beim Tabellen-16. Augsburg.

Weiterhin kniffliges Personal-Puzzle

Dabei wird Florian Müller erneut nicht dabei sein. "Er hat lange gefehlt und ist noch nicht auf dem Fitnesslevel, das er für die Bundesliga braucht", begründet Matarazzo seine Entscheidung für Ersatzmann Fabian Bredlow, der bereits die letzten drei Partien absolvierte. Ebenso muss der VfB erneut Omar Marmoush ersetzen. Die Wolfsburger Leihgabe ist - wie auch Erik Thommy - noch nicht wieder einsatzbereit. "Ein Fragezeichen" stehe zusätzlich hinter den Einsätzen von Roberto Massimo und Nikolas Nartey.

Die Personalsorgen des kürzlich stark von Corona gebeutelten VfB halten also an. "Es ist kein Geheimnis, dass uns aktuell Personalveränderungen immer wieder begleiten und dadurch auch Automatismen fehlen", fasst Matarazzo die Situation zusammen und fügt an: "Ich suche aber keine Ausreden, sondern Lösungen." Diese möchte der ehemalige Nachwuchstrainer der TSG Hoffenheim über die Kommunikation untereinander finden.

Rückkehrer Anton direkt in die Startelf?

Helfen wird ihm dabei mit Waldemar Anton ein Sprachrohr auf dem Platz. "Waldi ist nicht nur wegen seiner Spielweise, sondern auch aufgrund seiner Führungsqualität ein wichtiger Spieler für uns", weiß der Coach um die Qualitäten eines seiner Führungsspieler. Der Rückkehrer sei heiß und brenne auf einen Einsatz - den er wohl bekommen wird: "Er hat eine gute Chance, am Sonntag in der Startelf zu stehen."

Gegen einen Gegner, der "mit viel Energie auf den Platz treten wird", bedarf es genau solcher Spielertypen wie Anton. Für Matarazzo ist entscheidend, "dass wir uns gut anpassen, dass wir Energie und Kampf annehmen, um das Spiel für uns zu entscheiden". Dann könne man auch ganz unabhängig vom Gegner "das Spiel in eine gewisse Richtung lenken". In welche Richtung der VfB tabellarisch in der Hinrunde schauen muss, könnte sich am Sonntag zeigen.