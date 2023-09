VfB: Wehrle peilt für 2023 eine schwarze Null an

Zum dritten Mal in Folge weist der VfB Stuttgart einen Bilanzverlust aus. Diesmal über 16,6 Millionen Euro. Vorstandsboss Alexander Wehrle sieht dennoch Licht am Ende des Tunnels und peilt für das Jahr 2023 mit dem Traditionsklub "eine schwarze Null" an.

Corona, immer wieder Corona. Die Aus- beziehungsweise Nachwirkungen der Pandemie haben die Schwaben bekanntlich allein schon rund 90 Millionen gekostet. Dazu kommen Einnahmeverluste durch den aktuellen Stadionumbau und die damit zusammenhängenden Zuschauer-Einschränkungen und reduzierten Ticketeinnahmen. Dies führte dazu, dass der Traditionsklub, der am gestrigen Samstag seinen 130. Geburtstag gefeiert hat, auch im Geschäftsjahr 2022 ein Minus eingefahren hat.

Nach den Verlusten von 28,4 Millionen Euro in 2020 und 1,2 Millionen in 2021 verkündeten die Verantwortlichen des VfB ein Defizit von diesmal 16,6 Millionen. "Aber wir werden hart daran arbeiten, 2023 wieder eine schwarze Null zu erwirtschaften", sagt der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle auf der aktuell noch in der MHP-Arena stattfindenden Mitgliederversammlung vor etwas mehr als 1000 Anhängern.

Rund 30 Prozent weniger für Kalajdzic

Dass die Zahlen nicht noch schlechter ausgefallen sind, hat man besonders den hohen Transfereinnahmen zu verdanken. Dabei dürfe man laut Wehrle nicht vergessen, Brutto mit Netto zu verwechseln. In das Geschäftsjahr 2022, Stuttgart bilanziert stets vom 1. Januar bis zum 31. Dezember und nicht wie viele andere im Zeitraum einer Spielzeit, nahmen die Schwaben für Sasa Kalajdzic (für 18 Millionen zu Wolverhampton), Orel Mangala (für zwölf Millionen zu Nottingham Forest), Darko Churlinov (für 3,5 Millionen zum FC Burnley) und Pablo Maffeo (für drei Millionen zu RCD Mallorca) rund 36,5 Millionen ein.

Nach Abzug von Restbuchwerten, Beteiligungen der Berater, Beteiligungen der Spieler oder Solidaritätsbeiträgen an die Ausbildungsvereine blieben rund 25 Millionen übrig. Im Fall Kalajdzic wurden so aus 18 Millionen Euro am Ende 11,9 - rund 30 Prozent weniger. Gleichzeitig habe man in neue Profis investiert, rund 20 Millionen. Entsprechend blieb nicht viel fürs Sparbuch oder für den Schuldenabbau.

Große Hoffnungen in das fertige Stadion

Trotz des hohen Verlustes wiesen die Schwaben, die einen Aufwand von 171,4 Millionen und einen Ertrag von 154,8 Millionen vermelden, ein positives Eigenkapital von 11,2 Millionen Euro aus. Und das ohne die Kapitalerhöhung von Neuinvestor Porsche, die in den nächsten Wochen abgeschlossen werden soll. Durch diese wird das Eigenkapital nachhaltig gestärkt, was angesichts der wirtschaftlichen Gesamtsituation des Bundesligisten wichtig ist. Man befindet sich in der formaljuristischen Umsetzung dieser Kapitalerhöhung. Mit den Miteigentümern Mercedes und Porsche, dem sogenannten Weltmarkenbündnis, die gerundet 20 Prozent der AG-Anteile besitzen, und Jako (ein Prozent), bleiben dem Klub noch etwa vier Prozent, die es noch bei weiteren Investoren unterzubringen gilt.

Große Hoffnung legt man auch das im Umbau befindliche Stadion, das zum ersten Rückspiel der laufenden Saison am letzten Januar-Wochenende 2024 gegen Leipzig eingeweiht werden soll. Durch die dann über 60.000 Zuschauer fassende Arena, eine der modernsten Europas und der Welt, in der neben den fünf Europameisterschaftsspielen im Sommer 2024 auch wieder Konzerte und ähnliche Großveranstaltungen sowie Team- und Business-Events stattfinden sollen, wird mit Mehreinnahmen von rund zehn Millionen Euro im Jahr gerechnet. Für einen Befreiungsschlag könnte außerdem die erhoffte sportliche Wiedererstarkung in der Bundesliga sorgen. Allein schon ein Aufstieg im TV-Ranking würde pro Platz mit rund 2,5 Millionen Euro honoriert.

Richtig gute Zahlen konnte der VfB e.V. vermelden. Nach einem Minus von 308.000 Euro in der vorangegangenen Bilanzperiode, konnte man in 2022 mit einem Gewinn von 535.000 Euro abschließen. Dazu vermeldeten die Schwaben mit 85.000 Mitgliedern einen neuen Rekord.