VfB vor Undav-Verpflichtung - was wird aus Guirassy?

Der VfB Stuttgart wird nach kicker-Informationen das Rennen um Deniz Undav für sich entscheiden. Bahnt sich damit auch ein Abgang von Serhou Guirassy an?

Zehn Tage vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal beim Regionalligisten TSG Balingen könnte in den Kader des VfB Stuttgart noch reichlich Bewegung kommen. Ajax Amsterdam um den ehemaligen VfB-Sportdirektor Sven Mislintat hat ein Auge auf Innenverteidiger Hiroki Ito geworfen, den die Stuttgarter aber nicht abgeben wollen. Konstantinos Mavropanos hat Kontakt zu Serie-A-Champion SSC Neapel, bei dem er als Nachfolger von Bayern-Neuzugang Min-Jae Kim weit oben auf dem Zettel steht.

Und auch im Angriff wird sich noch Entscheidendes tun. Nach kicker-Informationen stehen die Schwaben unmittelbar vor der Verpflichtung von Deniz Undav. Der 27 Jahre alte Deutsch-Türke wird demnach in Kürze gegen eine Gebühr von rund 700.000 Euro für ein Jahr von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ausgeliehen, zusätzlich hat sich der VfB eine Kaufoption gesichert.

Undav träumt von der EM-Teilnahme

Brighton hatte Undav im Januar 2022 für rund sieben Millionen Euro von Union Saint-Gilloise verpflichtet, ihn aber zunächst noch ein halbes Jahr an den aufstrebenden belgischen Erstligisten verliehen. Anschließend kam Undav in England meist nicht über eine Jokerrolle hinaus, beendete die Saison aber mit der starken Quote von fünf Toren in acht Einsätzen.

Im kicker-Interview hatte er sich danach offen für einen Wechsel gezeigt. Der frühere Meppener und Braunschweiger träumt davon, an der EURO 2024 teilzunehmen - am liebsten im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Entsprechend hofft er auf viel Spielzeit.

Spielzeit, die er in Stuttgart bekommen möchte. Aber wie soll das gehen, wenn man bedenkt, dass im VfB-Angriff Serhou Guirassy über ein Alleinstellungsmerkmal verfügt? Im Umkehrschluss könnte das also bedeuten, dass die VfB-Verantwortlichen sehr realistisch damit rechnen, dass der Torjäger aus Frankreich den Klub noch in diesem Transferfenster verlässt.

Der 27-Jährige war unlängst erst für neun Millionen Euro fest von Stade Rennes verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet worden. Dieser enthält allerdings eine Ausstiegsklausel, die bis zum 20. August gezogen werden kann und zwischen 15 und 20 Millionen Euro liegt. Die bevorstehende Leihe Undavs könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Verantwortlichen und die Stuttgarter Fans akut einen Abschied Guirassys befürchten müssen.