VfB vor Geldregen für Ahamada - Kommen Gil Dias und Waldschmidt?

Auf den letzten Metern nehmen die Stuttgarter Transferideen doch noch konkretere Form an. Der Abschied von Naouirou Ahamada zu Crystal Palace zeichnet sich ab und soll die Kasse füllen, um selbst tätig zu werden. Auf der Liste ganz oben: Gil Dias von Benfica Lissabon und Luca Waldschmidt vom VfL Wolfsburg.

Als der VfB Stuttgart vor Tagen noch Josuha Guilavogui verpflichten wollte, lehnte der VfL Wolfsburg das Bemühen ab. Der 32-Jährige, der den Schwaben bereits zugesagt und sein Interesse zu wechseln auch beim VfL hinterlegt hatte, bekam keinen Passierschein. Diesen scheint Teamkollege Luca Waldschmidt jetzt zu bekommen. Der bis 2025 gebundene Offensivmann, der sich gerne als hängende Spitze sieht, darf den VfL verlassen und liebäugelt mit einem Wechsel zum VfB. Angesichts seiner Vertragslaufzeit steht eine Leihe im Raum, auch wenn die Stuttgarter einen größeren Geldsegen aus England erwarten dürfen.

Naouirou Ahamada (20) steht vor einem Transfer zu Crystal Palace und ist am heutigen Montag schon auf der Insel, um die sportmedizinische Untersuchung zu absolvieren. Wie "The Athletic" außerdem berichtet, winken dem VfB rund zwölf Millionen Euro an Ablöse für den 2020 ablösefrei und 2021 für rund 1,5 Millionen Euro fest verpflichteten Franzosen von Juventus Turin. Ein guter Deal für den Traditionsklub aus der Bundesliga, der sich mangels finanzieller Mittel vor wenigen Tagen noch von seinen Transferideen weitgehend verabschiedet hatte.

Gil Dias soll nicht nur ausgeliehen werden

Ganz verabschiedet haben sich die Stuttgarter von Hugo Vetlesen (22) von Bodö/Glimt. Der Norweger mit dem starken Offensivdrang, der sich mit einer sehr guten Vorsaison in den Blickpunkt vieler Klubs gespielt hatte, wird aller Voraussicht nach nicht kommen. Stattdessen hat man sich für Gil Dias (26) entschieden, der sich bereits beim VfB aufhalten soll, um den Medizincheck zu absolvieren.

Der variabel einsetzbare Linksfüßer soll dem Angriffsspiel des VfB neue Impulse verleihen und sogar fix verpflichtet werden. Benfica Lissabon will den Portugiesen aus Gründen der Kaderbereinigung loswerden - trotz laufenden Vertrags bis 2026. Die Ablöse bewegt sich nach kicker-Informationen unter einer Million Euro.

