VfB vor der Verpflichtung von Hendriks

Beim VfB Stuttgart wird in diesen Wochen und Tagen der Kader mächtig durcheinandergewirbelt. Auf Seiten der Abgänge wie auch auf Seiten der Neuzugänge. Die nächste Verpflichtung wird wohl Ramon Hendriks von Feyenoord Rotterdam sein.

Fabian Wohlgemuth muss in diesen arbeitsamen Tagen am besten zweigleisig planen. So lange der Stuttgarter Sportchef jederzeit mit weiteren Abgängen nach Hiroki Ito (FC Bayern) und Waldemar Anton (Borussia Dortmund) rechnen muss, zu denen nach aktuellem Stand in naher Zukunft auch Torjäger Serhou Guirassy und Flügelmann Chris Führich zählen werden, muss der Noch-Sportdirektor und Bald-Sportvorstand um die Ecke denken. Am besten holt er Spieler, die variabel einsetzbar sind, um auch gegen ungeplante beziehungsweise unerwartete Fälle von Spielerschwund gewappnet zu sein. Mit Spielern wie zum Beispiel Ramon Hendriks.

Der 22-Jährige Abwehrspieler ist gelernter Linksfuß und kann - ähnlich, wie der nach München abgewanderte Ito - sowohl in der Innenverteidigung, als auch auf der linken Bahn spielen. Das bedeutet, dass der Niederländer, der die Junioren-Mannschaften seines Heimatlandes von der U 15 bis zur U 19 durchlaufen hat, eine gerngesehene Doppelrolle im Kader der Schwaben einnehmen kann. Gerade, weil die Gerüchte, um ein mögliches Transferbegehren von EM-Fahrer und VfB-Linksfüßer Maximilian Mittelstädt nicht enden wollen.

In Stuttgart winkt Vierjahresvertrag

Hendriks, der zuletzt an Arnheim verliehen war und mit Vitesse aus der Eredivisie abgestiegen ist, soll in diesen Tagen alle Formalitäten durchlaufen und am Ende einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Als Ablöse steht ein niedriger, einstelliger Millionenbetrag im Raum. Der 22-Jährige, der bei Feyenoord noch einen Vertrag bis Ende Juni 2026 besitzt, gilt als schnell und spielstark. Dass er sich beim Traditionsklub aus Rotterdam, dessen Farben er bereits in der Jugend trug, nicht komplett durchsetzen konnte, lag auch am Verletzungspech. Zwei Knieblessuren, darunter ein Kreuzbandriss im Herbst 2022, warfen den talentierten Defensivmann zurück.

In Stuttgart soll und will Hendriks, der seine Verletzungen offensichtlich hinter sich gelassen hat und in der vergangenen Spielzeit auf 31 Partien in der niederländischen Erstklassigkeit gekommen ist, ohne Druck an die Bundesliga herangeführt werden und damit den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere machen.