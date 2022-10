VfB vor dem Duell beim BVB: "Wenn man im Flow ist..."

2:57Während in Dortmund mit Platz acht in der Liga der Druck steigt, hat sich Interimscoach Michael Wimmer beim VfB Stuttgart etwas Luft verschafft. Stuttgart hat zwei überzeugende Siege in DFB-Pokal und Bundesliga im Rücken und hofft gegen den BVB darauf, den positiven Trend fortzusetzen.