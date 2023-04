VfB-Verteidiger Löhden: "Wir haben zu viele haarsträubende Fehler gemacht"

Nach der Niederlage gegen Teutonia Ottensen herrscht bei Tabellenführer VfB Lübeck Frust. Trainer und Spieler reden Klartext.

Die vierte Saisonniederlage versuchte niemand schönzureden: "Wenn man zu Hause drei Gegentore kassiert, dann waren wir einfach nicht gut genug, um dieses Spiel zu gewinnen", konstatierte VfB-Coach Lukas Pfeiffer und gestand, dass nach frühem 0:2-Rückstand und zwischenzeitlichem Ausgleich "das Ergebnis nervt".

Jannik Löhden war ähnlich frustriert: "Wir waren naiv", redete der Innenverteidiger Klartext und ärgerte sich vor allem, dass Teutonia genauso zu den Toren gekommen war, wie es der VfB zuvor noch analysiert hatte. "Wir wussten, dass sie Ecken und Freistöße verlängern - und kassieren auf diese Art und Weise über zweite Bälle zwei Gegentore. Auch über die Konter haben wir gesprochen, laufen in der ersten Halbzeit in sechs rein und kassieren nach einem das 0:2."

"Richtige Reaktion" und "haarsträubende Fehler"

Pfeiffer lobte seine Elf zwar, dass sie nach dem Rückstand die "richtige Reaktion" gezeigt hatte und sprach davon, dass er das Gefühl gehabt habe, nach dem Ausgleich würde das Spiel in Richtung der Grün-Weißen kippen. "Danach aber war Teutonia griffiger. Wir hatten nicht mehr die nötige Ruhe", kritisierte der 32-Jährige.

In der intensiven und von beiden Teams offensiv geführten Partie hatte der Spitzenreiter allerdings über weite Strecken die nötige Souveränität vermissen lassen, sich zu oft auf Wortgefechte mit dem Gegner und Diskussionen mit dem Schiedsrichter eingelassen. "Wir hätten fußballerisch bessere Lösungen finden müssen, verlieren nach dem 2:2 die Spielkontrolle und geben auch den einen Punkt noch aus der Hand", ärgerte sich Löhden.

Pfeiffer hatte zwar zuvor davon gesprochen, dass die reifsten Mannschaften der Liga aufeinandertreffen würden - cleverer, zielstrebiger aber wirkten die Hamburger. Überdies hatte sich der VfB mit Fehlpässen immer wieder selbst in die Bredouille gebracht. Die Gäste, bestes Rückrunden-Team, hatten so ein klares Chancenplus gegen die beste Abwehr der Liga, die erstmals in dieser Saison drei Gegentreffer schlucken musste. Hätte VfB-Keeper Florian Kirschke nicht mehrfach seine Klasse aufgeboten, wäre es noch happiger gekommen. Fehlende Reife wollte Kirschke seinen Teamkollegen nicht unterstellen: "Es war nach dem 0:2 ein Kraftakt, sich zurückzukämpfen. Es ist normal, dass man dann nicht immer richtige Entscheidungen trifft", relativierte der 30-Jährige, während Löhden den Finger in die Wunde legte: "Wir haben zu viele haarsträubende Fehler gemacht."

Saison-Aus für Egerer

Im Saisonfinale wird der VfB zusätzlich auf die Dienste von Florian Egerer verzichten müssen. Der 25-Jährige muss am Mittwoch an der Hüfte operiert werden und wird dem VfB für den Rest der Saison fehlen.. Bereits seit längerer Zeit hatte Egerer mit Problemen im Hüftbereich zu kämpfen. Nun wurde entschieden, dass diese mit einem arthroskopischen Eingriff behoben werden müssen. Egerer wird nach der Operation, die ein Spezialist in Homburg/Saar durchführen wird, voraussichtlich drei Monate ausfallen.