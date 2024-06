VfB verpflichtet Schweizer EM-Teilnehmer Rieder

Stuttgarts Sportchef Fabian Wohlgemuth kämpft gegen den drohenden Qualitätsverlust seines Kaders und arbeitet an vielversprechenden Optionen. Eine davon ist der Schweizer Nationalspieler Fabian Rieder, der für ein Jahr ausgeliehen wird.

Am gestrigen Abend dürften die Stuttgarter Verantwortlichen um Wohlgemuth etwas genauer nach Frankfurt und auf die deutsche Partie gegen die Schweiz bei der EM geschaut haben. Zum einen, um zu sehen, wie sich ihre aktuellen VfB-Profis Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav oder Chris Führich schlagen. Zum anderen mit dem Blick auf Fabian Rieder auf der Gegenseite, den der VfB jetzt leihweise bis Ende Juni 2025 von Stade Rennes verpflichtet hat.

Der in Bern geborene und bei den Young Boys großgewordene Mittelfeldspieler bot beim 1:1-Unentschieden auf der halbrechten Position hinter Sturmspitze Breel Embolo, dem früheren Gladbacher und heutigen Angreifer der AS Monaco, eine ordentliche Partie (kicker-Note 3). Rieder, der mit Bern dreimal Schweizer Meister wurde, gilt als technisch feiner und spielintelligenter Offensivmann. Zuletzt wurde er auch mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht.

"Leo, Steven und Greg haben geschwärmt"

Jetzt der Wechsel nach Stuttgart. "Ich habe mit Young Boys Champions-League- und Europa-League-Spiele absolviert und war bei der Weltmeisterschaft 2022 dabei", erklärt der 22-Jährige, in den Rennes vor einem Jahr rund 15 Millionen Euro investiert hat. "Auf Schweizer Ebene hatte ich alles geschafft und wagte den Schritt nach Rennes. Jetzt freue ich mich auf ein neues Kapitel in Stuttgart", lässt der Mittelfeldspieler zu seinen Beweggründen verlauten. In der Ligue 1 hatte er sich meist mit einer Joker-Rolle begnügen müssen, zwischenzeitlich bremste ihn ein Mittelfußbruch aus.

Rieders Kontrakt in Frankreich läuft noch bis Ende Juni 2027. Im Vorfeld des Wechsel habe er sich bei seinen Landsleuten und Nationalmannschaftskollegen Steven Zuber, Gregor Kobel oder Leonidas Stergiou, die beim VfB waren beziehungsweise sind, über den Traditionsklub von 1893 erkundigt. "Sie haben nur Positives erzählt. Leo, Steven und Greg haben geschwärmt. Am Ende war es für mich eine einfache Entscheidung. Der VfB ist ein unglaublicher Verein mit großartigen Fans. Ich freue mich wirklich riesig, vor dieser Kulisse zu spielen."

Auch Innenverteidiger Hendriks im Visier?

Wie aus den Niederlanden zu hören ist, soll der VfB außerdem Interesse an Ramon Hendriks haben. Der 22-jährige Innenverteidiger hat bei Feyenoord Rotterdam noch einen Vertrag bis 2026, war zuletzt an Vitesse Arnheim ausgeliehen.