VfB verpflichtet Haraguchi und Gil Dias

Beim VfB Stuttgart kommt kurz vor Ende der Transferperiode richtig Bewegung rein. Von Union Berlin wurde Genki Haraguchi verpflichtet. Zudem kommt Gil Dias von Benfica Lissabon.

Während den Schwaben ein Millionenregen aus England mit dem Transfer von Naouirou Ahamada zu Crystal Palace winkt, werden finanzielle Mittel frei. Die kommen direkt zum Einsatz: Von Union Berlin wechselt Genki Haraguchi an den Neckar. Der Vertrag des Japaners wäre im Sommer ausgelaufen. Die Ablöse bewegt sich nach kicker-Informationen bei etwa einer Million Euro.

Der Japaner unterschreibt in Stuttgart einen Vertrag bis 2024. "Genki Haraguchi bringt hervorragende fußballerische Qualitäten und einen enormen Erfahrungsschatz in unsere Mannschaft ein. Er kennt Deutschland und die Bundesliga aus seinen vorherigen Stationen und wird deshalb keine lange Anlaufzeit in der neuen Umgebung benötigen", kommentiert VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth den Deal. Der 31-Jährige bringt es auf 160 Bundesligaspiele und hat in Deutschland bereits für Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und eben Union Berlin gespielt.

"Genki ist ein Mentalitätsspieler, der unermüdlich an sich und für die Mannschaft arbeitet", wurde Haraguchi von Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert mit warmen Worten verabschiedet.

Wandervogel Gil Dias ist flexibel einsetzbar

Außerdem wurde Gil Dias von Benfica Lissabon verpflichtet. Der Linksfuß hat bis 2025 beim VfB unterschrieben. "Mit Gil Dias verpflichten wir einen auf den Außenpositionen flexibel einsetzbaren Spieler, mit dem wir kurzfristig auf die Verletzung von Tiago Tomas reagieren, der aber auch längerfristig eine wertvolle Ergänzung unseres Kaders darstellt", begründet Wohlgemuth. Die Ablösesumme soll sich ebenfalls im Bereich von einer Million Euro bewegen.

Benfica wollte Dias aus Gründen der Kaderbereinigung loswerden. Der 26-Jährige, der bis 2026 Vertrag hatte, kann neben dem offensiven Mittelfeld auch den linken Flügel und sogar im Fall der Fälle die Position als Linksverteidiger übernehmen. Allerdings kam er unter Roger Schmidt bei Portugals Spitzenreiter in dieser Saison zu keinem Einsatz. Nach Stationen in Portugal, Italien, England, Griechenland und Spanien ist Deutschland Neuland für den Wandervogel.

Auch Waldschmidt steht auf der VfB-Liste

Ein dritter Neuzugang könnte bis Dienstag mit Luca Waldschmidt vermeldet werden. Der bis 2025 beim VfL Wolfsburg gebundene Offensivmann, der sich gerne als hängende Spitze sieht, darf die Niedersachsen verlassen und liebäugelt ebenfalls mit einem Wechsel zum VfB. Angesichts seiner Vertragslaufzeit steht eine Leihe im Raum.