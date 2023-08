VfB verliert Nachwuchschef Krücken an ManCity

Dieser Transfer hatte sich nicht abgezeichnet: NLZ-Direktor Thomas Krücken verlässt den VfB Stuttgart nach vier Jahren - und schließt sich Manchester City an.

Manchester City verpflichtet einmal mehr einen Neuzugang aus der Bundesliga - diesmal allerdings nicht für den Kader von Trainer Pep Guardiola, sondern für die, die dort später einmal landen sollen: Thomas Krücken, seit Sommer 2019 Direktor des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) des VfB Stuttgart, wird neuer Leiter der Jugendakademie beim englischen Triple-Sieger.

"Wir verlieren Thomas sehr ungern und bedauern seinen Entschluss. Zugleich ist jedem von uns klar, dass er die Chance, für den amtierenden Champions-League-Sieger zu arbeiten, ergreifen muss. Diese Möglichkeit hat er sich verdient", sagt VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle in einer Klubmitteilung vom Montag. Dort heißt es auch, dass der genaue Zeitpunkt des Wechsels und die Modalitäten noch nicht feststehen, sondern "aktuell besprochen" werden. Auch wer auf Krücken beim VfB folgt, ist noch offen.

"Wir werden den Wechsel absolut fair und freundschaftlich gestalten und einen reibungslosen Übergang organisieren, der für alle Beteiligten sinnvoll und im Sinne unseres NLZ ist", verspricht Wehrle. "Dazu sind wir mit Thomas in engem Austausch. Er hat beim VfB viel bewegt und hinterlässt ein gut aufgestelltes Team, klare Strukturen und Visionen. Dafür danke ich Thomas Krücken schon heute im Namen des gesamten VfB."

Krücken: "Für mich schließt sich ein Kreis"

Krücken war vor seiner Zeit in Stuttgart fünf Jahre im Nachwuchs des 1. FSV Mainz 05 tätig gewesen, außerdem sammelte er schon Erfahrungen beim 1. FC Köln, Hertha BSC, Arminia Bielefeld, der TSG Hoffenheim - und ManCity. Bei seinem künftigen Arbeitgeber hatte er zu Beginn des Jahrtausends kurzzeitig als Jugendtrainer fungiert.

"Die Chance, eine der besten Akademien im Weltfußball zu leiten und auf ihrer großartigen Arbeit der letzten Jahre aufzubauen, reizt mich sehr und erfüllt mich mit Stolz", sagt der heute 46-Jährige. "Für mich schließt sich ein Kreis, da meine Laufbahn an der Maine Road, dem alten Manchester-City-Stadion, vor 22 Jahren begonnen hat. Allen Verantwortlichen des VfB danke ich von Herzen für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich hatte beim VfB immer volle Gestaltungsfreiheit bei der Neuausrichtung unseres NLZ und konnte mich auch persönlich weiterentwickeln."

Er werde bis zu seinem endgültigen Wechsel sein Bestes geben und ist sich sicher, "dass der VfB und seine Fans die Früchte unserer gemeinsamen Arbeit in den kommenden Jahren ernten werden, indem Jungs, die aus unserem NLZ stammen, das Trikot mit dem Brustring als VfB-Profis tragen". In den vergangenen Jahren war allerdings kaum einem Nachwuchsspieler der Durchbruch in der ersten Mannschaft gelungen.