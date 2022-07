VfB verleiht die Talente Massimo und Sankoh

Der VfB Stuttgart will zwei Talenten mehr Spielpraxis verschaffen und verleiht Roberto Massimo (21) und Mohamed Sankoh (18) für jeweils ein Jahr.

Roberto Massimo wechselt auf Leihbasis zum portugiesischen Zweitligisten Academico Viseu FC. Der 21-jährige Offensivspieler hat immerhin schon 36 Bundesligaspiele, elf Zweitligapartien und vier Einsätze im DFB-Pokal in seiner Vita beim VfB Stuttgart stehen, seitdem er 2019 von Arminia Bielefeld zu den Schwaben kam.

Massimos Vertrag in Stuttgart läuft noch bis zum 30. Juni 2024, mit der jetzigen Leihe nach Portugal soll der in Accra (Ghana) geborene deutsche U-21-Nationalspieler eine ganze Spielzeit möglichst viele Einsatzminuten bekommen.

Mislintat: "Eine sehr gute Lösung für alle Beteiligten"

"Für Robbi ist es in der aktuellen Phase seiner Entwicklung besonders wichtig, regelmäßig zum Einsatz zu kommen. Der Wechsel auf Leihbasis nach Viseu ist deshalb eine sehr gute Lösung für alle Beteiligten, weil sich Robbi dadurch die Möglichkeit bietet, Spielpraxis zu sammeln. Wir wünschen Robbi für die Zeit in Portugal alles Gute und werden seinen Weg intensiv verfolgen", erläutert Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat in einer Vereinsmitteilung.

Sankoh in seine Heimat zu Arnhem

Neben Massimo wird auch Mohamed Sankoh die Stuttgarter auf Leihbasis verlassen, auch der 18-jährige Niederländer soll sich mehr zeigen können bei seiner neuen Station Vitesse Arnhem. "Für den Moment sind wir davon überzeugt, dass ein Transfer auf Leihbasis, verbunden mit viel Spielzeit in einem ambitionierten Klub in einer anspruchsvollen Liga, die beste Entscheidung für seine weitere Entwicklung ist", so Mislintat.

Darüber hinaus zollte der VfB-Sportdirektor Sankoh explizit ein Sonderlob, nachdem sich der Youngster bei seinem Bundesliga-Debüt (1. Spieltag der Saison 2021/22 beim 5:1 gegen Greuther Fürth) schwer verletzte hatte und vier Minuten nach seiner Einwechslung mit einer Schädigung des Kapselbandapparates im linken Kniegelenk wieder ausgewechselt worden war.

Er bringt alle Voraussetzungen mit, um auf Sicht ein wichtiger Bestandteil unseres Profikaders zu sein. Sven Mislintat

"Es war beeindruckend zu sehen, mit welcher Energie und mit welcher Disziplin Mo nach der Verletzung an seinem Comeback gearbeitet hat. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um auf Sicht ein wichtiger Bestandteil unseres Profikaders zu sein", zeigte sich Mislintat angetan.

Kurz nach der Verletzung hatten die Stuttgarter Macher den Kontrakt des Talents bis 2026 verlängert.