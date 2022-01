VfB verleiht Cissé nach Polen

Die nötige Spielpraxis bekam Momo Cissé beim VfB Stuttgart zuletzt nicht. Daher schließt sich der 19-Jährige Wisla Krakau an.

Stand für die Profis 2021/22 nur in der Vorbereitung auf dem Platz: Momo Cissé. imago images/Avanti

Fünf Bundesliga-Einsätze, aber fünfmal nur für ein paar Minuten eingewechselt. Und zwar in der vergangenen Saison. Gegenwärtig scheint Momo Cissé beim VfB Stuttgart keine Perspektive zu haben.

Abstiegsbedrohte Schwaben, deren verletzungs- und Corona-gebeutelter Kader sich so langsam wieder vervollständigt, haben sich in der Winterpause daher dazu entschieden, den 19-jährigen Mittelfeldspieler zu verleihen und den Kader nach den Abgängen von Philipp Klement (leihweise zum SC Paderborn) und Hamadi Al Ghaddioui (zum FC Pafos nach Zypern) weiter zu verkleinern.

Cissé, der 2020 aus Le Havre kam und noch bis 2024 Vertrag hat, schließt sich dem polnischen Erstligisten Wisla Krakau an - auf Leihbasis bis 2023. "Momo konnte sich bei uns auch wegen langwieriger Verletzungsprobleme noch nicht in dem Maße durchsetzen, wie wir und natürlich auch er sich das erhofft haben", wird Sportdirektor Sven Mislintat in der Vereinsmeldung zitiert. "Eine Ausleihe zu einem anderen Club ist deshalb eine sinnvolle Lösung."