VfB: Verlängerung mit Anton zeichnet sich ab

Der VfB Stuttgart befindet sich aktuell in Vertragsgesprächen mit Enzo Millot, Chris Führich und Waldemar Anton, deren Verträge bei den Schwaben allesamt im Juni 2025 auslaufen. In der Personalie Anton zeichnet sich nun eine Einigung ab, mit dem Kapitän sind lediglich noch Details zu klären. Anton hatte bereits in der Vergangenheit angedeutet, sich eine Verlängerung beim VfB vorstellen zu können. "Solange meine Familie und ich glücklich sind, wird es schwer, den VfB zu verlassen", sagte der 27-Jährige.