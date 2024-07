VfB verlängert mit Eigengewächs Bujupi

Seit der U 12 spielt Eliot Bujupi für den VfB Stuttgart. Jetzt hat der 18-Jährige seinen Vertrag vorzeitig und langfristig verlängert, wie die Schwaben melden. In der vergangenen Saison, seiner ersten in der U 19, gelangen dem gebürtigen Böblinger in 25 Spielen in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest 14 Tore und acht Assists.