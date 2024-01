VfB verhandelt mit Diehl

Ein Sturm-Talent, um das der VfB Stuttgart aktuell buhlt, ist bekanntermaßen Justin Diehl. Der 19-jährige Angreifer schoss für die Zweitvertretung des 1. FC Köln in dieser Saison in 19 Regionalliga-Spielen bemerkenswerte zwölf Tore. Die Verantwortlichen des VfB haben die Verhandlungen aufgenommen. Zum Trumpf könnte Geschäftsführer Alexander Wehrle werden, der lange in Köln arbeitete und nun die Geschicke bei den Schwaben leitet.