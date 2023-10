VfB-Untersuchung der Mislintat-Transfers: "Am Tratsch nicht beteiligen"

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth rechnet mit einem baldigen Abschluss der Untersuchungen rund um Sven Mislintat. Ex-Trainer Armin Veh kritisierte den ehemaligen Sportdirektor deutlich.

Mitten in der erfolgreichen Gegenwart muss sich der VfB Stuttgart auch mit der weniger erfolgreichen jüngeren Vergangenheit beschäftigen. Nachdem in den Niederlanden Vorwürfe gegen Ex-Sportdirektor Sven Mislintat laut geworden waren, hatten auch die Schwaben eine interne Untersuchung eingeleitet.

"Da gibt es noch kein Ergebnis", aber "das Ende ist absehbar", gab Nachfolger Fabian Wohlgemuth am Sonntag im "Sport1-Doppelpass" einen Zwischenstand bekannt. "An den öffentlichen Vorverurteilungen und an dem Tratsch möchte ich mich nicht beteiligen." Die Untersuchung sei dabei alternativlos gewesen. "Wir arbeiten ja nicht mit unserem eigenen Geld, wir sind eine AG, da gibt es Transparenzvorgaben. Deswegen haben wir die Pflicht, uns die Dinge im Nachgang anzuschauen."

Kürzlich war herausgekommen, dass die Berateragentur AKA einen Drei-Prozent-Anteil an der Datenfirma Matchmetrics hält, an der auch Mislintat mit 35 Prozent beteiligt ist. AKA begleitete den Acht-Millionen-Euro-Transfer Borna Sosas im Sommer von Stuttgart zu Ajax Amsterdam, der "nur die Spitze des Eisbergs zu sein scheint", wie Gerben Everts, Direktor der "Vereinigung der Wertpapierinhaber" (VEB), unlängst unterstellte. Mittlerweile sollen die VfB-Verantwortlichen alle relevanten Dokumente betreffend Transfers und Vertragsverlängerungen mit AKA-Spielern aus der dreieinhalbjährigen Ära Mislintat zusammengetragen haben, wobei auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches festgestellt worden sein soll. Bei Ajax war Mislintat vor einer Woche nach nur wenigen Wochen im Amt freigestellt worden.

Veh: "Einen guten Job hat Mislintat überhaupt nicht gemacht"

In Stuttgart polarisiert Mislintat bis heute. Während viele VfB-Anhänger den Abschied des 50-Jährigen im November 2022 bedauerten, sieht Armin Veh in der Trennung einen "ganz entscheidenden" Faktor für den aktuellen Höhenflug. "Er hat sich zwar verbal immer gut verkauft, war bei den Fans auch beliebt, aber einen guten Job hat er für mich überhaupt nicht gemacht", kritisierte der Meistertrainer von 2007 am Sonntag. Wohlgemuth wollte dem nicht zustimmen: "Er hat ein Grundgerüst hinterlassen, auf das man aufbauen konnte."