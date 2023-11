VfB und die Guirassy-Nachfolge: Stuttgart hat Athens Ioannidis im Blick

Die Zukunft von Serhou Guirassy beim VfB ist nicht erst seit gestern offen. Stuttgart sondiert längst den Markt und hat hierbei Athens Fotis Ioannidis als möglichen Nachfolge-Kandidaten im Blick.

Kaum zurück, setzt Guirassy seine Torserie fort. Zwar lief die Partie gegen Dortmund an dem Mann aus Guinea im Spiel 1 nach seinem verletzungsbedingten Ausfall wegen eines Muskelfaserrisses etwas vorbei. Doch seine wichtigste Aufgabe erfüllte der 27-Jährige nach seiner späten Einwechslung sofort: Per Elfmeter sorgte der Franzose für den siegbringenden Treffer zum 2:1.

Mit nunmehr 15 Toren in neun Bundesligaeinsätzen hält Guirassy den VfB auf Kurs und in den Toprängen der Bundesliga. Gleichzeitig könnte dies zum Bumerang für die Schwaben werden. Nicht erst seit gestern ist der Nationalspieler Guineas ein umworbener Mann. Mit jedem Treffer steigt das Interesse an ihm aus dem In- und Ausland.

Im Fußball kann es schnell gehen. Ich bin hier, mein Fokus liegt hier. Aber niemand weiß, was im Januar passiert. Serhou Guirassy

Alarmglocken schrillen - Klausel gilt auch für den Winter

Das weiß der 27-Jährige, der damit gerne offen kokettiert. Auf die Frage eines Reporters des US-Senders ESPN, wie es mit ihm weitergehe, antwortete Guirassy am Samstagabend: "Im Fußball kann es schnell gehen. Ich bin hier, mein Fokus liegt hier. Aber niemand weiß, was im Januar passiert."

Im Januar? Zwei Worte, die die Alarmglocken schrillen lassen. Bisher war man auf Seiten des VfB davon ausgegangen, dass der Franzose aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vor dem kommenden Sommer von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen würde. Für eine Summe knapp unter 20 Millionen Euro kann er sich aus seinem bis Ende Juni 2026 laufenden Kontrakt befreien. Jetzt scheint sogar der Januar möglich. Zu ähnlichen Konditionen.

Ioannidis hat noch einen Vertrag bis 2027

Die Verantwortlichen verweigern sich dem Thema. Auch, um diesem nicht noch mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Hinter den Kulissen läuft allerdings bereits die Nachfolger-Suche. Dabei sind die Stuttgarter auch in Griechenland auf einen interessanten Stürmer aufmerksam geworden: Fotis Ioannidis von Panathinaikos Athen.

Der 23-Jährige zählt zu den aufstrebenden Angreifern seines Heimatlandes, hat in dieser Saison bei Panathinaikos in 20 Pflichtspielen national wie international acht Treffer erzielt. Der 1,87 m große Ioannidis, Sohn des früheren Nationalverteidigers Vasilios Ioannidis, steht in Athen noch bis 2027 unter Vertrag.

Konkurrent Frankfurt?

Auch mit Blick auf die unklare Situation bei Guirassy ist man bisher noch nicht konkret geworden. Ein Fakt, der sich bei der Suche nachteilig auswirken kann. Zumal Ioannidis logischerweise nicht nur beim VfB auf Interesse stößt. Auch andere Klubs sollen sich mit dem Griechen beschäftigen. Darunter Eintracht Frankfurt, das durch die Millionen für Randal Kolo Muani, der zu Paris St. Germain gewechselt ist, über ein volles Portemonnaie verfügt.