VfB-Talent Ulrich soll in Ulm reifen

Wie so manch anderer hatte er den Stempel Toptalent auf der Stirn. Doch der Durchbruch blieb Laurin Ulrich beim VfB Stuttgart verwehrt. Jetzt soll der Mittelfeldspieler beim SSV Ulm 1846 reifen.

Lilian Egloff kann ein Lied davon singen. Kein fröhliches, nachdem der einst als eines der vielversprechendsten Talente der jüngeren Vergangenheit beim Traditionsverein einen Profivertrag unterschrieben hat. Immer fehlte ein Stück zum großen Sprung zu mehr als nur zum Ergänzungsspieler. Mal an seinen eigenen instabilen Leistungen, mal an der Konkurrenz, mal an äußeren Umständen wie großem Verletzungspech. Allein in der Saison 2020/21 erwischte es den damals 18-Jährigen zweimal, was ihn fast die gesamte Spielzeit kostete. Erst ein Syndesmoseanriss, der ihn fast acht Wochen bremste, etwas später ein Mittelfußbruch, der ihn zehn Monate kostete. Jetzt ist der Vertrag des heute 21-Jährigen ausgelaufen. Die Klubsuche läuft.

Ähnliches gesundheitliches Pech hatte auch Laurin Ulrich. Die Mandeln des 19-Jährigen entzündeten sich immer wieder und sorgten beständig für Ausfallzeiten. Eine Operation im August 2024 kostete ihn den Anschluss im Bundesligateam. Ulrich wurde zum VfB II in die Regionalliga abkommandiert, wo er 23 Partien (drei Tore) absolvierte und beim Aufstieg in die 3. Liga mithalf. Jetzt geht es für den Mittelfeldspieler sogar eine Stufe höher, der am 15. Spieltag der Saison 2022/23 zu seinem Bundesligadebüt kam. Mit einer Einwechslung in den Schlussminuten beim 0:2 bei Bayer Leverkusen am 12. November 2022.

"Es gab verschiedene Optionen, gute Argumente für einen Verbleib. Aber wir verstehen auch Laurins Wunsch, einen neuen Reiz zu setzen und das gewohnte Umfeld zu verlassen", erklärt Stephan Hildebrandt, der Direktor des Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrums. "Wir werden seine Entwicklung genau beobachten. Es ist auch Teil unserer Strategie bei der Ausbildung junger Spieler, den VfB zu verlassen, um den nächsten Schritt zu machen und dann gestärkt zurückzukommen."