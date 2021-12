VfB-Talent Laupheimer verlängert "langfristig"

Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit U-19-Kapitän Lukas Laupheimer langfristig verlängert und dürfte damit einige Hoffnungen verbinden.

Der VfB hat im Bundesliga-Vergleich das mit Abstand jüngste Team. Das Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler (insgesamt 31) liegt bei 24,4 Jahren. Allerdings hat es der eigene Nachwuchs dennoch schwer. Denn die neue Generation der Jungen Wilden kommt aus aller Herren Länder.

Lilian Egloff wäre so ein Eigengewächs, doch der 19-Jährige wird immer wieder von Verletzungen geplagt. Viele weitere hoffungsvolle Talente tummeln sich in der U 19 der Schwaben, die immerhin Tabellenzweiter in der A-Junioren-Bundesliga ist. Doch wer schafft den Sprung zu den Profis?

Kapitän im Team von Nico Willig ist der 18-jährige Lukas Laupheimer, und der hat sich entschieden, seinen Vertrag beim VfB langfristig zu verlängern. Über die genaue Laufzeit machte der Klub allerdings keine Angaben.

"Mit ihm haben wir einen zuverlässigen, spielintelligenten und strategisch starken Sechser"

"Lukas hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt. Er ist Kapitän, Führungsspieler und Leistungsträger in unserer U 19 und hat bereits im Regionalligateam Erfahrungen sammeln können", wird NLZ-Direktor Thomas Krücken zitiert. "Mit ihm haben wir einen sehr zuverlässigen, spielintelligenten und strategisch starken Sechser, der technisch breit aufgestellt, leistungsmotiviert und lernwillig ist." Krücken hofft, dass der Youngster den nächsten Schritt über die U 21 macht.

In der U 19 kam Laupheimer, der seit 2016 in Stuttgart ist, in dieser Saison bereits auf elf Einsätze (ein Tor) und spielte zudem vier Mal in der Regionalliga. Zudem spielte er drei Mal für Deutschlands U 15 und U 16.