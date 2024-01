VfB-Talent Kastanaras wechselt nach Ulm

Der SSV Ulm hat Thomas Kastanaras verpflichtet. Der Stürmer kommt bis zum Saisonende an die Donau. In der laufenden Spielzeit erzielte der 20-Jährige sechs Tore in acht Regionalliga-Spielen. Zweimal gehörte der gebürtige Stuttgarter außerdem zum Bundesliga-Kader der Schwaben.