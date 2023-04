VfB-Szenario: Pokalfinale zwischen zwei Relegationsspielen

Dem VfB Stuttgart droht in dieser Saison ein ungewöhnliches Szenario. Womöglich müssen die Schwaben zwischen zwei Relegationsspielen zum Pokalfinale in Berlin antreten. Wie könnte die DFL reagieren?

2019 scheiterte der VfB in der Relegation an Union Berlin. imago images / DeFodi

Der VfB Stuttgart steckt mitten im Abstiegskampf fest und steht doch im Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt Anfang Mai. Die Schwaben dürfen daheim antreten und sind gegen launische Hessen in dieser Saison sicherlich nicht ohne Chance, das Finale in Berlin zu erreichen.

Allerdings droht dem VfB dann ein sehr unangenehmes Szenario. Denn in der Liga steckt das Team von Sebastian Hoeneß im Keller fest, sodass zwischen direktem Abstieg, Relegation und Klassenerhalt alles möglich erscheint.

Probleme gäbe es, wenn Stuttgart in die Relegation müsste. Die aktuellen Termine für die Relegation sehen das Hinspiel am Donnerstag, den 1. Juni und das Rückspiel für Montag, den 5. Juni vor. Dazwischen ist am Samstag, den 3. Juni das Pokalfinale fix terminiert.

Fest steht, dass an der Austragung des Endspiels nicht gerüttelt wird. Allerdings sieht der Rahmenterminkalender der DFL für die Relegationsspiele zwei Ausweichtermine vor.

Demnach würde das Hinspiel in der Relegation gegen den Dritten aus der 2. Bundesliga bereits am Mittwoch, den 31. Mai über die Bühne gehen. Nach zwei Tagen Erholung würde dann das Finale für den VfB in der Hauptstadt anstehen. Das entscheidende Relegations-Rückspiel würde von Montag auf Mittwoch, den 7. Juni verschoben werden.

2019 scheiterte der VfB übrigens in der Relegation an Union Berlin. Nach einem 2:2 im Hinspiel reichte den Eisernen im Rückspiel ein torloses Remis, um aufzusteigen.