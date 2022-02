VfB sucht nach Hoffnung und findet Tiago Tomas

Der VfB Stuttgart ist weiter im freien Fall. Doch Neuzugang Tiago Tomas macht zumindest Hoffnung, dass die Offensive wieder an Schwung gewinnt.

Die Verantwortlichen beim VfB gaben sich auch nach dem 2:4 in Leverkusen betont gelassen. Pellegrino Matarazzo wollte gar "viel Positives mitnehmen" und sah "eine Einheit, die uns tragen wird in den nächsten Wochen." Nicht einmal das Kopfballtor des kleinen Amine Adli - wieder nach einem Standard - war für ihn ein Kritikpunkt: "Das war überragend geschossen und überragend geköpft. Einfach gut gemacht vom Gegner."

Mislintat: "Er erreicht die Mannschaft, deshalb gibt es nix zu diskutieren"

Trotz vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz bei nur noch zwölf Spielen glaubt der Klub weiter an den Trainer und an seinen Weg. "Sein Matchplan ist sehr lange aufgegangen. Er erreicht die Mannschaft, deshalb gibt es da nix zu diskutieren", sagte Sportchef Sven Mislintat im ZDF. Und rechnet auch nicht mit einem Rücktritt des 44-Jährigen. "Ich arbeite täglich mit ihm, sitze mit ihm im Bus und in der Kabine, esse mit ihm zu Mittag. Aber da sehe ich keine Anzeichen", sagte er: "Er ist immer voller Energie. 24/7."

Was macht also nach einem Punkt aus sieben Spielen Hoffnung? Der Lichtblick in Leverksuen war Neuzugang Tiago Tomas. Er war bisher nicht gerade als Knipser bekannt, jetzt rutschte er im zweiten Spiel direkt in die Startelf - auch weil neben Sasa Kalajdzic (Wadenverletzung) auch Omar Marmoush (Corona) ausgefallen war. "Er hat einen guten Abschluss mit links und rechts. Aber nicht so konstant, wie es sein könnte", bemängelte Matarazzo vor dem Spiel noch.

Der 19-Jährige erwies sich dann aber als gefährlichster VfB-Spieler, setzte erst einen Schlenzer mit rechts an die Latte des Bayer-Tores und später mit zwei Treffern mit links zwei Ausrufezeichen. "Ich habe mein Bestes gegeben", berichtete der U-21-Nationalspieler von Portugal vor laufenden TV-Kameras, der in Stuttgart (Leihvertrag bis 2023) den nächsten Schritt in seiner Karriere machen will.

Tiago Tomas: "Wenn man Selbstvertrauen hat, kann man sein Potenzial abrufen"

"Selbstvertrauen ist immer wichtig. Wenn man Selbstvertrauen hat, kann man auch sein Potenzial abrufen." Dies gelte für ihn wie auch für die Kollegen. "Ich will nicht lügen: Das ist nicht einfach für uns. Aber wir sind jung, sehr ambitioniert, wettbewerbsfähig und werden darum kämpfen, die richtigen Ergebnisse einzufahren." Seine Tore hätte er gerne für einen Sieg eingetauscht.

"Er hat Speed und Tiefgang, kann seinen Körper gut einsetzen, kann eklig sein beim Ball festmachen. Und die zwei Tore werden ihm eine breite Brust geben", freut sich Matarazzo mit seinem Neuzugang.

Paciencia: "Lerne jetzt Deutsch, bitte"

Tiago Tomas' Start in der Bundesliga wurde auch von seinem portugiesischen Landsmann im Frankfurter Trikot, Goncalo Paciencia, auf Twitter gefeiert. "Glückwunsch zu deinen ersten Toren! Lass mehr kommen! Schön zu sehen, dass Portugiesen erfolgreich sind. Lerne jetzt Deutsch, bitte."