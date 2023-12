VfB Stuttgart trauert um Bo Larsson

Bo Larsson ist tot. Der einstige Leistungsträger des VfB Stuttgart zählt noch immer zu den herausragenden Legionären in der schwäbischen Vereinsgeschichte. Ein Eintrag in deren Büchern ist ihm sicher.

Es dauerte bis ins vierte Bundesliga-Jahr, dass ein Spieler im Trikot des VfB Stuttgart einen Dreierpack erzielte. Am 30. Spieltag 1966/67, beim 3:1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf, war es so weit - dank Bo "Bosse" Larsson, den die Schwaben vor Saisonbeginn als amtierenden schwedischen Fußballer des Jahres verpflichtet hatten. Am Dienstag ist der Angreifer verstorben. Er wurde 79 Jahre alt.

Auch sein ehemaliger deutscher Verein - die meiste Zeit seiner Karriere spielte Larsson für Malmö FF - bekundete sein Beileid. Die Stuttgarter trauern um "den ersten Schweden im Trikot mit dem roten Brustring". Malmö, in dessen Trikot Larsson in 546 Spielen stolze 289 Tore schoss, bezeichnete den Mittelfeldspieler und Stürmer gar als "größten Spieler" der eigenen Vereinsgeschichte.

Sechsmal gewann der Schwede mit dem Klub zwischen 1965 und 1977 die Meisterschaft, nach der ersten war er für drei Jahre nach Stuttgart gewechselt. Dort konnte er zwar keinen Titel gewinnen, durch seine spielerische Stärke jedoch einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Der VfB würdigt Larsson als "erhoffte Verstärkung auf Anhieb" und "entscheidend für eine konstant positive Entwicklung in der zweiten Hälfte der 60er Jahre".

In Stuttgart gelangen Larsson, der am Neckar vielseitiger eingesetzt wurde, in 88 Bundesliga-Spielen 21 Tore. 17 Treffer waren es in 70 Länderspielen für die schwedische Nationalmannschaft, mit der er an den Weltmeisterschafts-Endrunden 1970, 1974 und 1978 teilnahm.

Vielleicht wäre Larsson, der auch 1973 Schwedens Fußballer des Jahres und damit als erster Spieler mehrmals ausgezeichnet wurde, länger in Stuttgart geblieben, wenn sich seine Frau dort besser hätte einleben können. So trauerte VfB-Funktionär Fritz Walter ("Ein bitterer Verlust") 1969 vergeblich "unserem wertvollsten Spieler" nach. Nun trauert der VfB erneut.