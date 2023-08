VfB Stuttgart präsentiert neuen Haupt- und Ärmelsponsor

Der VfB Stuttgart hat den französischen Online-Wettanbieter "Winamax" als neuen Hauptsponsor vorgestellt, der künftig die Brust des VfB-Trikots zieren wird. Neuer Ärmelsponsor wird das Solarpark-Unternehmen "hep global GmbH".

Der bislang noch blanke rote Brustring auf den Trikots des VfB Stuttgart ist bald nicht mehr blank: Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, haben die Schwaben neue Partnerschaften mit "Winamax" als Hauptsponsor, der "hep global GmbH" als Ärmelsponsor sowie der "Q-nnect AG", ein IT-Startup aus dem Rhein-Neckar-Kreis, als Sponsor für die Trainingskleidung offiziell gemacht.

Nach Vereinsangaben steigen dadurch die Einnahmen "signifikant", nach kicker-Informationen sollen die Schwaben rund 6,5 Millionen Euro jährlich vom neuen Hauptsponsor überwiesen bekommen - etwa die Hälfte des bisher von der Mercedes-Benz Bank eingebrachten Betrags. Für die Werbung auf den Trikotärmeln soll der VfB etwa 600.000 Euro kassieren.

Beide Partnerschaften wurden zunächst bis 2026 vereinbart, zur Laufzeit des Vertrags mit dem neuen Trainingskleidungssponsor hielt sich der Verein bedeckt. "Mit diesem Portfolio von Partnern, das unseren regionalen Fokus mit internationaler Strahlkraft verbindet, ist der VfB für die kommenden Jahre hervorragend aufgestellt", ist sich der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle sicher.

Trikots in Kindergrößen mit "Stuttgart"-Schriftzug

Der VfB erziele damit "aus der Vermarktung ab der Saison 2023/24 höhere Einnahmen als in den Jahren zuvor - ohne dafür finanziell deutlich höher dotierte Angebote aus Regionen annehmen zu müssen, die nicht zu unseren Werten passen", betonte Wehrle.

Der Online-Wettanbieter "Winamax" mit Sitz in Paris ist in Frankreich und Spanien aktiv und verpflichtet sich laut Mitteilung "konsequent zu Maßnahmen zum Jugendschutz und gegen Glücksspielsucht". Daher soll auf den VfB-Trikots in Kindergrößen nicht der Name des Sponsors, sondern der Schriftzug "Stuttgart" stehen.

Kurioserweise teilt sich der VfB künftig den Ärmelsponsor mit der TSG Hoffenheim, bereits seit 2022 ist die "hep global GmbH" bei den Kraichgauern auf dem Ärmel präsent. Das Unternehmen ist in Güglingen, etwa eine Autostunde von Stuttgart entfernt, beheimatet und entwickelt, baut, betreibt und finanziert Solarparks weltweit.