VfB Stuttgart II kassiert nächste Niederlage - Spektakel in Offenbach und Balingen

Nach dem Freitags-Remis zwischen dem FC Homburg und dem FSV Frankfurt ging es am Samstag mit sieben Spielen weiter. Spitzenreiter VfB Stuttgart II verlor zum zweiten Mal in Folge, die Stuttgarter Kickers und der VfR Aalen ermittelten keinen Sieger. Wesentlich spektakulärer holten Kickers Offenbach und die TSG Balingen ihre Dreier.

Freiberg dreht Pausenrückstand

Im Heimspiel gegen Tabellenführer VfB Stuttgart II brachte Freibergs Torjäger Klostermann die Menge kurz nach Beginn mit einem schönen Seitfallzieher zum Raunen, doch der Ball ging ein Stück daneben. Besser machte es auf der Gegenseite Meyer, der in der 14. Minute nach einem Eckball die Stuttgarter in Führung brachte. Bis zur Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand. Verdient, denn die Gäste hatten nach ihrem Treffer alles unter Kontrolle. In der zweiten Hälfte erarbeite sich der SGV einige Großchancen, die zunächst nichts einbrachten. Erst in der 81. Minute drückte Alberico aus dem Gewühl den Ball über die Linie. Damit war der Freiberger Knoten geplatzt, sechs Minuten später tauchte Kuhinja am rechten Fünfereck auf, dessen Abschluss Reichardt ins eigene Netz abfälschte. VfB-Torschütze Meyer bekam in gleicher Minute Gelb-Rot. Vom Elfmeterpunkt setzte Filimon Gerezgiher sogar noch das 3:1 drauf (90.+6). Für Stuttgart II die zweite Niederlage in Serie, doch noch steht die Elf von Markus Fiedler an der Tabellenspitze.

Intensive Nullnummer in Degerloch

Die Stuttgarter Kickers legten im schwäbischen Kräftemessen mit dem VfR Aalen sofort den Vorwärtsgang ein und dominierten die erste Viertelstunde. Danach wurde Aalen stärker, Kickers-Torwart Dornebusch bewahrte seine Elf mit Glanztaten bei einem Jürgensen-Kopfball und einem Thermann-Distanzschuss vor dem Rückstand. Eine - auch von zwei mitunter unkonzentrierten Defensivreihen befeuerte - chancenreiche erste Halbzeit blieb torlos. Den zweiten Spielabschnitt eröffnete Kammerbauer mit einem energischen Sprint in den Aalener Strafraum, sein Schuss strich jedoch am langen Pfosten vorbei. Beide Teams lieferten sich auch in der zweiten Halbzeit ein intensives und weitgehend ausgeglichenes Spiel, in dem nur die Tore fehlten. Kurz vor Schluss durfte bei den Stuttgartern Daniel Kalajdzic mithelfen, was viel mehr deswegen eine Erwähnung wert war, weil ihm erstmals in dieser Saison sein prominenter Bruder Sasa, aktuell bei den Wolverhampton Wanderers und früher beim VfB Stuttgart, zuschaute. Tore sah der Premier-League-Stürmer bei seinem Ausflug auf die Waldau keine.

Futkeu-Doppelschlag lässt Frankfurt II klettern

Mit der U 21 von Eintracht Frankfurt hatte der TSV Steinbach Haiger am Samstag sofort Probleme. Brauburger tauchte in der 9. Minute frei vor TSV-Torwart Schulze Kökelsum auf, doch dieser fing den etwas verunglückten Lupfer ab. Doch danach fand auch Steinbach gut in eine generell attraktive Partie. Den nächsten Hochkaräter hatte aber wieder die SGE: Einen Volleyschuss von Bookjans klärte Schwaab für seinen bezwungenen Keeper artistisch auf der Linie. Firat aus größerer und Maier aus kurzer Distanz hätten wiederum auch die Hausherren in Führung bringen können, zielten aber etwas zu ungenau. Somit ging es torlos in die Pause. Gut fünf Minuten waren nach Wiederanpfiff gespielt, da fiel der erste Treffer des Nachmittags: Futkeu verwandelte einen Foulelfmeter für die Eintracht-Reserve. Zehn Minuten später erhöhten die Gäste aus dem Spiel heraus: Der eingewechselte Bonianga zog nach feinem Dribbling ab, Futkeu gab dem Schuss die entscheidende Richtungsänderung zum 2:0. Nach einem Konter drückte Ferri Julia in der 65. Minute einen Pass von Brauburger zum 3:0 über die Linie. Für den TSV natürlich ein herber Schlag, immerhin brachte Adetula in der 72. Minute einen Abpraller im Tor unter und mit diesem 1:3 etwas Hoffnung zurück. Doch die Frankfurter standen hinten gut geordnet und ließen nur noch einen Pfostenschuss von Wähling in der dritten Minute der Nachspielzeit zu. Mit dem Auswärtssieg ist Eintracht Frankfurt II nur noch einen Punkt von der Tabellenspitze entfernt.

Offenbach effizient und wacklig

Der zwischenzeitliche Aufwärtstrend von Kickers Offenbach war mit einem Punkt aus zwei Siegen zuletzt wieder in sich zusammengefallen. Umso mehr stand die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart vor heimischem Publikum gegen den Bahlinger SC unter Druck. Nach etwas über einer Viertelstunde stellte der OFC die aus seiner Sicht richtigen Weichen: Alvarez wurde von Moreno flach bedient und traf aus der Drehung zum 1:0. Relativ zerfahren ging es bis zur Pause weiter, sodass es bei der knappen Heimführung blieb. Zumindest in Sachen Effizienz verdienten sich die Hessen Bestnoten. In Minute 48 schaltete der OFC schnell um, Feigenspan legte ab auf Nazarov, der bediente Alvarez, und schon stand es 2:0. Nicht einmal 120 Sekunden später erhöhte Moreno mit einem Schuss in den Winkel auf 3:0. Aus einer zähen und engen Partie wurde innerhalb kurzer Zeit eine klare Sache. Noch klarer wurde es ab der 64. Minute: Moreno setzte nach einem weiteren Konter Urbich in Szene, der aus rund fünf Metern den Ball über BSC-Torwart Grawe chippte, 4:0. Bahlingen gab sich jedoch nicht auf, sondern verkürzte durch einen verwandelten Foulelfmeter von Bektasi auf 1:4 (69.). In der 76. Minute durfte Bektasi im Offenbacher Strafraum viel zu ungestört abschließen und war damit erfolgreich, nur noch 2:4. Offenbach schien nervös zu werden und hatte Glück, dass kurz nach dem Gegentreffer ein Bahlinger Eckball durch den Strafraum rauschte. Hätte hier irgendein Spieler den Ball absichtlich oder unabsichtlich getroffen, es hätte wohl 3:4 gestanden. In der 84. Minute tauchte Bektasi frei vor Brinkies auf, der Offenbacher Schlussmann verhinderte den Einschlag. Der eingewechselte Wanner beruhigte dann aber die Nerven der Heimfans, als er eine Urbich-Hereingabe von der Grundlinie zum 5:2 einschob (86.). Damit war die Bahlinger Moral gebrochen.

Gösweiner staubt für Kassel ab

Der KSV Hessen Kassel wollte im Hessen-Duell gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz nach drei sieglosen Spielen ein anderes Gesicht zeigen. Das klappte auch sehr gut. Als die SGB in der 21. Minute nach einer Flanke von Najjar den Ball nicht geklärt bekam, setzte Jones energisch nach und markierte mit einem Flachschuss die verdiente Führung für Kassel. Hinten standen die Löwen überwiegend sicher, sodass Fulda bis zur Pause nichts mehr am Ergebnis ändern konnte. Die Gäste kamen verbessert aus der Kabine. Petö scheiterte in der 53. Minute noch mit einem Distanzschuss an Kassels Torwart Langhoff, doch rund 180 Sekunden später probierte es Petö erneut aus der Entfernung und war diesmal erfolgreich. Langhoff sah beim Ausgleichstreffer nicht ganz schuldlos aus. Kassel reagierte gereizt und drückte auf die erneute Führung. Die fiel in der 78. Minute, als ein Meha-Freistoß zunächst noch auf der Linie geklärt werden konnte, doch Gösweiner den Nachschuss versenkte. Das Zittern in den letzten Sekunden des Spiels hätte sich Kassel ersparen können, wenn Meha einen Foulelfmeter in der 89. Minute nicht neben das Tor gesetzt hätte. Die späte Druckphase der SGB überstanden die Schützlinge von Tobias Damm aber mit Bravour.

Erste Punkte für TuS Koblenz

Die TuS Koblenz konnte gegen den TSV Schott Mainz im siebten Anlauf ihre ersten drei Punkte in der laufenden Saison holen. Dafür stellten die Schängel schon in der ersten Halbzeit entscheidend die Weichen. Nach einem Eckball besorgte Esmel in der 12. Minute die Führung. Jener Esmel war es auch, der zum 2:0-Pausenstand traf (45.+1). Im zweiten Durchgang merkte man beiden Teams die Hitze an, die TuS verteidigte geschickt und ließ keinen Zweifel mehr am Heimsieg.

Verrücktes Spiel in Balingen

Ein torreiches Kräftemessen sahen die Zuschauer zwischen der TSG Balingen und dem FC-Astoria Walldorf. Den Anfang machte Dierberger in der 5. Minute, der eine Flanke von Akkaya Sekundenbruchteile vor Walldorfs Torwart Idjakovic erreichte und über die Linie drosch. Akkaya verdiente sich sechs Minuten später den zweiten Scorerpunkt, seine Hereingabe lenkte Hauk ins eigene Netz. Bemerkenswert: Eigentlich machte der FC-Astoria bis dahin optisch den besseren Eindruck, aber die Tore fielen eben auf der anderen Seite. So auch wieder in Minute 17, als Dierberger nach einem Konter auf Kuhn ablegte und dieser mit der Innenseite vollendete. Für den 4:0-Pausenstand war Dierberger selbst verantwortlich, im Eins-gegen-eins blieb er vor Idjakovic Sieger. Zur Pause verdiente sich auch TSG-Keeper Binanzer ein Sonderlob, denn hätte er bei der einen oder anderen Walldorfer Chance nicht so glänzend pariert, es hätte gut und gerne auch 4:4 stehen können. Auch nach Wiederbeginn konnte sich Binanzer sofort wieder auszeichnen, ehe Carl in der 57. Minute mit einem Flachschuss den Bann brach, 1:4. Mit einem Schuss ins lange Eck verkürzte Barry in der 72. Minute auf 2:4. Sollte hier tatsächlich noch mal etwas anbrennen? Nein, Akkaya verwandelte einen Foulelfmeter zum 5:2 (82.). Lässig netzte zwar kurz darauf für die Gäste (84.), mit Dierbergers drittem Treffer an diesem Nachmittag rückte der Heimsieg dann endgültig außerhalb jeglicher Gefahr.

Homburg und Frankfurt treten auf der Stelle

Der FC 08 Homburg war im ersten Durchgang das aktivere Team, hatte in einer kampfbetonten Partie mehr vom Spiel. Allerdings fehlten der Heimelf glasklare Chancen. Die beste Möglichkeit vergab Hummel nach einer Viertelstunde, als er alleine vor Ospelt daneben schoss. Der FSV Frankfurt trat hingegen offensiv nur nach Standards in Erscheinung, die jedoch allesamt harmlos waren. Auch im zweiten Abschnitt blieb es kampfbetont und hektisch. Spielfluss kam dadurch nur selten zustande, gefährliche Chancen schon gar nicht. Erst in den letzten Minuten der Partie fielen tatsächlich noch zwei Treffer. Agha brachte die Gäste aus Bornheim zunächst nach einem Pfostenabpraller in Führung (88.). In der Nachspielzeit glich Mendler aber noch mit dem Kopf aus (90.+1). Anschließend sah Dombrowka noch die Ampelkarte und Mendler vergab eine weitere Chance. Mehr passierte in der über siebenminütigen Nachspielzeit nicht mehr. Am Ende ein gerechtes Ergebnis in einem Spiel, in dem es mehr gelbe Karten als gefährliche Abschlüsse gab.