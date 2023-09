VfB Stuttgart II: Furioser Saisonstart mit kleinem Schönheitsfehler

Die U21 des VfB Stuttgart führt nach sechs Spieltagen die Tabelle der Regionalliga Südwest etwas überraschend an. Auch wenn sie am Wochenende gegen den FC-Astoria Walldorf das Feld zum ersten Mal als Verlierer verlassen musste, ist der Saisonstart mehr als gelungen.

Die Stimmung nach der 1:2-Niederlage gegen den FC-Astoria Walldorf war bei den Spielern des VfB-Nachwuchses direkt nach Abpfiff besser als bei Trainer Markus Fiedler. Wie nach jedem Spiel im Robert-Schlienz-Stadion wurden Freunde und Verwandte begrüßt und Fotos gemacht. Es wurde aber auch über die vorangegangenen 90 Minuten gesprochen.

Gegen kompakte Walldorfer tat sich die drittjüngste Mannschaft der Liga im Spiel nach vorne schwer Lücken zu finden und war defensiv ungewohnt anfällig. "Walldorf hat heute von unseren Fehlern profitiert. Wir haben insgesamt deutlich zu unpräzise gespielt und uns immer wieder um Situationen gebracht, die hätten gefährlich werden können. Im letzten Drittel waren wir nicht handlungsschnell genug", war die Analyse des Trainers.

Erfolgreicher Umbruch

Die erste Niederlage nach fünf Siegen tut der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Dass die höchste Ausbildungsmannschaft so furios in die neue Saison startet, war nicht erwartet worden. Vor allem weil nach dem nächsten großen Umbruch mit Markus Fiedler auch ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht. Ihm ist es gelungen, aus den vielen Neuzugängen und Aufrückern aus der U19, eine Mannschaft zu formen, die sich im Ligaalltag bis zur letzten Sekunde zu wehren weiß. Die späten (Sieg-)Treffer gegen den Bahlinger SC, den FSV Frankfurt und bei der TSG Balingen zeigen das.

Mit verantwortlich ist dafür auch Stürmer Dejan Galjen, der bereits sechsmal traf und nach zwei Jahren in Bremen wieder in die schwäbische Heimat zurückgekehrt ist. Aber nicht nur er hat sich in den letzten Wochen in den Fokus gespielt. Linksverteidiger Jonas Weik hat die U21 kurz vor Transferschluss Richtung Dritte Liga verlassen.

Der gute Start ist natürlich auch bei den Profis und Trainer Sebastian Hoeneß angekommen und ein Thema. Auch wenn Hoeneß bisher nur ein Spiel komplett gesehen hat, sieht er die gute Arbeit und freut sich auf "kurz- oder mittelfristige Unterstützung. Die Jungs machen einen richtig guten Job und ich hoffe, dass wir nach und nach junge Burschen bei uns auf dem Trainingsplatz sehen." Wenn es nach dem "Schönheitsfehler" gegen den FC-Astoria Walldorf am Samstag gegen den SGV Freiberg wieder mit Siegen weiter geht, ist das nur eine Frage der Zeit.