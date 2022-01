VfB Stuttgart holt Ulms Sturmtalent Sonnenwald

Der VfB Stuttgart hat Lukas Sonnenwald verpflichtet. Das 18-jährige Sturmtalent kommt vom SSV Ulm 1846.

Sonnenwald machte in der laufenden Saison durch seine Leistungen in der A-Junioren-Bundesliga auf sich aufmerksam. Im Trikot der Ulmer erzielte der Angreifer in neun Spielen fünf Tore und gab zwei Vorlagen. Zudem wurde er fünfmal in der Regionalliga Südwest eingesetzt. Das rief den VfB Stuttgart auf den Plan.

"Lukas kam vor einiger Zeit mit dem Wechselwunsch auf uns zu, was wir sehr schade finden. Er bringt sehr viel Potenzial mit, was er beim SSV auch bereits gezeigt hat", wird Markus Thiele, Geschäftsführer der Ulmer, in einer Mitteilung zitiert. "Allerdings benötigt er auch noch Zeit für seine Entwicklung und die Gespräche haben gezeigt, dass dieser Schritt im Sinne von Lukas der Beste ist."

Beim VfB freut man sich über "ein regionales Stürmertalent", das sich "sich in den letzten Monaten sehr gut entwickelt hat und seine Qualitäten sowohl in der U-19-Bundesliga als auch bereits im Herrenbereich zeigen konnte", sagt NLZ-Direktor Thomas Krücken. "Er ist ein klassischer Neuner, der sowohl athletisch als auch fußballerisch viel mitbringt und noch großes Entwicklungspotenzial in sich trägt. Wir freuen uns, dass er sich für den Weg beim VfB entschieden hat."