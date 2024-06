VfB Stuttgart: Hendriks-Verpflichtung offiziell

Der VfB Stuttgart hat einen potenziellen Ersatz für den abgewanderten Hiroki Ito gefunden: Wie die Schwaben am Mittwoch vermeldeten, wechselt Ramon Hendriks - bisher bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag und zuletzt an Vitesse Arneheim verliehen - zum Bundesligisten. Der 22-Jährige Abwehrspieler ist Linksfuß und kann - ähnlich, wie Ito - sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Bahn spielen. "Wir trauen ihm den Sprung in die Bundesliga zu, gleichzeitig sehen wir bei ihm weiteres Entwicklungspotenzial", erklärt Sportdirektor Fabian Wohlgemuth den Transfer. Hendriks erhält einen Vertrag bis 2028.