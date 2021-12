VfB Stuttgart bereitet sich auf Geisterspiele vor

Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen bereitet sich der VfB Stuttgart auf mögliche Heimspiele ohne Zuschauer vor. Auch wenn noch keine entsprechenden Verordnungen in Baden-Württemberg beschlossen wurden, müsse man von Heimspielen ohne Fans ausgehen.

"Wir bedauern diese Entwicklung, weil sich unser Hygienekonzept für die Mercedes-Benz Arena bisher sehr gut bewährt hatte und die Stadien der Bundesliga nachweislich keine Pandemie-Hotspots waren und sind", wird Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzlsperger am Mittwoch auf der Vereinswebsite zitiert. "Dazu haben unsere Fans mit vorbildlichem Verhalten beigetragen. Spiele ohne Zuschauer würden uns vor extreme Herausforderungen stellen. Wir werden nun die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, um sowohl die politischen Vorgaben zu erfüllen als auch unser wirtschaftliches Überleben zu sichern."

Natürlich unterstütze man alle Anstrengungen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Gleichzeitige appelliere man an die Politik, "den organisierten Sport wieder als Teil der Lösung und nicht als Problem wahrzunehmen".

Der VfB spielt in diesem Jahr noch zwei Partien in der Mercedes-Benz-Arena, die Stuttgarter empfangen Hertha BSC am fünften und Bayern München am 14. Dezember.

