VfB stürmt an die Spitze - Lohne und Kiel II feiern ersten Sieg - Hildesheim gibt 2:0 aus der Hand

Die Regionalliga Nord richtete den 7. Spieltag in einer Englischen Woche aus. Im Stadtderby gegen den 1. FC Phönix Lübeck setzte sich der VfB an die Spitze. Zeitgleich unterlag der VfV 06 Hildesheim gegen den SSV Jeddeloh II nach 2:0-Führung. Holstein Kiel II und BW Lohne durfte derweil erstmals einen Dreier bejubeln.

Der SC Weiche Flensburg 08 hatte unter der Woche spielfrei. Die Wahrscheinlichkeit, dass am späten Mittwochabend ein anderer Klub die Tabellenführung übernimmt, war also groß.

Und so kam es dann auch. Neuer Tabellenführer ist der VfB Lübeck, für den der Weg an die Spitze nach der Hildesheimer Pleite frei war. Selbst nahm der VfB im Derby vor über 4300 Zuschauern gegen den 1. FC Phönix Lübeck die drei Punkte mit. Die erste gute Gelegenheit gehörte allerdings den Adlern. Pingel scheiterte in der 2. Minute mit seinem Chipversuch aber an Kirschke. Die Gäste hingegen machten es kurz darauf besser. Boland staubte nach Hauptmann-Versuch zum 1:0 ab (6.). Jener Hauptmann zeichnete sich dann für das 2:0 kurz vor der Pause verantwortlich. Nach Facklam-Zuspiel schob er in der 45. Minute vorbei ein Hoxha ein. Auch im zweiten Durchgang schaffte es Phönix nicht, den VfB ansatzweise zu gefährden. Im Gegenteil. Die Mannschaft von Lukas Pfeiffer machte es noch deutlich. Boland bediente Facklam, der traf in der 65. Minute zum 3:0. Drinkuth sorgte fünf Minuten vor dem Ende mit einem Heber für den 4:0-Endstand.

Auch der SV Drochtersen/Assel war am Mittwochabend erfolgreich. Gegen ein noch siegloses Kickers Emden feierte D/A nach einem torlosen ersten Durchgang einen 2:0-Erfolg, wodurch die Hansen-Elf auf Platz zwei vorrückt. Die Treffer zum fünften Sieg erzielten Giwah (72.) und Neumann (82.).

Der VfV 06 Hildesheim schien vor eigenem Publikum gegen den SSV Jeddeloh II nichts anbrennen zu lassen, hatte von Beginn an mehr Ballbesitz und präsentierte sich vor dem Tor effizient. In der 11. Minute steckte El-Salah auf Göttel durch, der die Kugel mit etwas Glück versenkte. Nach rund einer halben Stunde erlief Sonntag ein weites Zuspiel, legte mit einem Rückpass für Baghdadi auf, dessen Schuss rechts unten zur 2:0-Führung einschlug (33.). Göttel vergab kurz vor der Pause sogar das mögliche 3:0. Sein Heber landete knapp neben dem Tor. Das ließ Jeddeloh II auf den zweiten Durchgang hoffen. Und tatsächlich kam der Gast zurück. Joker Brinkmann verkürzte umgehend nach Wiederanpfiff (52.) und machte die Partie wieder spannend. Der Anschluss mobilisierten Kräfte bei den Jeddeloh II. Hildesheim hatte kaum noch Zugriff auf die Partie. Bitter allerdings für den VfV: der Ausgleich fiel ausgerechnet durch ein Eigentor. Dittmann rutschte in der 73. Minute eine Hereingabe über den Schlappen, Brandt im Tor war machtlos. Zehn Zeigerumdrehungen später musste Brandt wieder hinter sich greifen. Diesmal stand Hahn blank am zweiten Pfosten und drehte die Begegnung (83.). In den Schlussminuten erwies Andrijanic seiner Mannschaft dann allerdings einen Bärendienst, als er nach hartem Einsteigen gegen Schulze verdientermaßen glatt Rot sah (86.). Letztlich brachte der SSV Jeddeloh II den Vorsprung über die Zeit.

Derweil hielt die schwarze Serie des TSV Havelse auch bei Holstein Kiel II an. Der Zweitliga-Nachwuchs brach dagegen seinen Sieglos-Bann und fuhr gegen den Drittliga-Absteiger den ersten Saisonsieg ein. Nach torloser erster Hälfte erzielte Wolf nach der Pause die Führung für die Platzherren (49.). Entscheidender Spieler war allerdings Moumouni, der nach dem Gäste-Ausgleich (Qela, 69.) mit seinem Doppelpack in der Schlussphase Kiel den ersten Dreier bescherte (82., 90.+4).

Den ersten Sieg gab es auch für BW Lohne, das überraschenderweise Atlas Delmenhorst schlug. Für den Aufsteiger war es ein Auf und Ab der Gefühle. Zunächst verschenkte die Heimelf nach Treffern von van den Berg (10.) und Schepp (37.) eine 2:0-Pausenführung. Steffen (52.) und Trianni (71.) glichen für die Gäste aus. Kurz vor Ende setzte Goldmann allerdings für Lohne den Lucky-Punch. Nichtsdestotrotz liegen die Blau-Weißen weiterhin auf Platz 18.

Eine weitere Niederlage musste dagegen der Bremer SV einstecken. Dabei reichte dem Hamburger SV II ein Treffer aus. Den erzielte in der 21. Minute Beleme. Durch seine vierte Saisonniederlage nähert sich der BSV wieder der bedrohlichen Zone.

Klar war der Erfolg des BSV Schwarz-Weiß Rehden. Der dreifache Memisevic (14., 49., 56.), der beim SVW ausgebildet wurde, führte sein Team zu einem ungefährdeten 3:0 bei Werder Bremen II, wodurch die Schwarz-Weißen in der Tabelle auf Rang 11 klettern können.

Eine Nullnummer gab es zwischen Hannover 96 II und Eintracht Norderstedt.