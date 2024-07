VfB-Sportvorstand Wohlgemuth bestätigt Abgang von Guirassy und Anton

Was sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet hatte, ist nun offiziell: Serhou Guirassy und Waldemar Anton werden den VfB Stuttgart verlassen. Das bestätigte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth am Donnerstag.

Äußerte sich zum Trainingsauftakt zur Zukunft zweier VfB-Profis: Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. IMAGO/Pressefoto Baumann