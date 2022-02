VfB-Sorgen wachsen: Führich und Mangala droht längere Pause

Der VfB Stuttgart hat mit dem 1:2 bei der TSG Hoffenheim nicht nur einen weiteren Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg hinnehmen müssen. Dem Vorletzten droht auch der längerfristige Ausfall zweier Spieler.

Trotz Führung musste der VfB Stuttgart am Freitagabend die Heimreise aus Hoffenheim mit leeren Händen antreten - die TSG gewann am Ende mit 2:1. Auch personell droht der Ausflug in den Kraichgau Konsequenzen nach sich zu zu ziehen.

Denn bereits während der Partie mussten drei Akteure angeschlagen ausgewechselt werden. Kurz vor der Pause war für Orel Mangala Schluss. Wie VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Samstag mitteilte, hat sich der Belgier einen schweren Bluterguss im Oberschenkel zugezogen. Die Genesungszeit Mangalas könnte sich wie jene von Chris Führich in die Länge ziehen, wie Mislintat befürchtet. Der Sommer-Neuzugang vom SC Paderborn hat sich eine Verletzung am Ansatz über dem Knie zugezogen. Eine MRT-Untersuchung soll genauere Erkenntnisse über Art und Schwere der Verletzung bringen. Nicht ganz so schwerwiegend hat es Pascal Stenzel erwischt. Der Defensivspezialist hat ein leichteres muskuläres Problem, eventuell einen kleinen Muskelfaserriss.

Didavi steigt mit individuellen Einheiten ein

Doch es gab am Samstag auch positive Mitteilungen: So stieg Daniel Didavi nach seiner Corona-Infektion wieder in das Training ein, der Spielmacher absolvierte individuelle Einheiten. Der 32-Jährige kam in dieser Saison nicht wie gewohnt zum Zug. Sein letzter Einsatz datiert vom 12. Spieltag. Zuletzt machten ihm Knie-Probleme zu schaffen, dann kam noch das Coronavirus dazwischen.