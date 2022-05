VfB-Sommerfahrplan: Start am 27. Juni

Der VfB Stuttgart hat die ersten Eckdaten seines Sommerfahrplans für die Saison 2022/23 bekanntgegeben.

Demnach wartet auf die Profis von Trainer Pellegrino Matarazzo am Montag, 27. Juni, das erste Mannschaftstraining vor der neuen Spielzeit.

Am Samstag, 2. Juli, steht anschließend das erste Testspiel auf dem Programm. Ab 15 Uhr tritt der VfB beim Landesligisten SV Böblingen an.

Für das Trainingslager bleiben die Schwaben in diesem Jahr in Deutschland: Statt wie im Vorjahr nach Kitzbühel reisen sie diesmal vom 9. bis 16. Juli ins Allgäu.

Weitere Details zum Sommerfahrplan will der VfB demnächst bekanntgeben. Das erste Pflichtspiel der neuen Saison steht dann zwischen dem 29. Juli und dem 1. August in der 1. DFB-Pokal-Runde an.