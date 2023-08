VfB senkt Promillegrenze im Stadion

Der VfB Stuttgart hat seine Stadionordnung vor dem Start der neuen Saison angepasst: Die Promillegrenze ist künftig strenger.

Wenn der VfB Stuttgart am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den VfL Bochum sein erstes Heimspiel in der neuen Saison bestreitet, gelten für die Zuschauer in Sachen Alkoholkonsum strengere Vorschriften. Am Montag informierten die Schwaben über eine entsprechende Anpassung der Stadionordnung.

Demnach wurde die dort festgeschriebene Promillegrenze von 1,4 auf 1,0 gesenkt. Außerdem werden nach Klubangaben die Alkoholkontrollen am Einlass und im Stadion - das seit kurzem nicht mehr Mercedes-Benz-, sondern MHP-Arena heißt - in der neuen Spielzeit verstärkt.

"In der abgelaufenen Spielzeit ist es in der MHP-Arena zu auffallend mehr Sanitäts- und Ordnungsdiensteinsätzen wegen alkoholisierter Besucherinnen und Besucher gekommen, die verunfallt waren oder aufgrund ihres Zustandes medizinisch versorgt werden mussten. Der VfB Stuttgart sieht diese Entwicklung mit Sorge", begründet der Fast-Absteiger der vergangenen Saison die Maßnahmen, die mit den Behörden abgestimmt wurden.

Unter dem Punkt "Eingangskontrolle" heißt es in der modifizierten Stadionordnung nun: "Besucher, insbesondere erkennbar alkoholisierte oder anderweitig verhaltensauffällige Besucher, können stichprobenweise einer Alkoholkontrolle unterzogen werden. In deren Folge kann ab einem Wert von 1,0 Promille der Zutritt verweigert oder ein temporäres Hausverbot ausgesprochen werden."

Viele Klubs ohne Promillegrenze - Schalke besonders kulant

56.589 Zuschauer passen in der neuen Saison in die Stuttgarter Arena, die bis zur EM 2024 weiter umgebaut wird. Danach haben wieder über 60.000 Fans Platz. Für 2023/24 verkaufte der VfB 33.200 Dauerkarten.

Mit der Grenze von 1,0 haben die Stuttgarter ligaweit nun die strengste Regelung. Die meisten Klubs verzichten auf explizite Promillegrenzen, sondern drohen Besuchern etwa mit Ausschluss, die "deutlich erkennbar unter Alkoholeinwirkung stehen". Bei anderen Bundesligisten bewegt sich das Limit im Bereich von 1,1 oder 1,2 - bei Absteiger FC Schalke 04 indes bei 1,6.