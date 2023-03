VfB reist ohne Silas nach Berlin

Aussagen seines Beraters sorgen derzeit für Unruhe beim VfB Stuttgart. Sportlich wird Silas (24) zumindest am Wochenende keine Schlagzeilen schreiben können.

"Du kannst Silas nicht als Neuner aufstellen", hatte Berater Mehmet Eles bei "Sky" gepoltert und damit Trainer Bruno Labbadia attackiert. Dieser wird Silas nun beim Auswärtsspiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) tatsächlich nicht auf der Neun aufstellen. Allerdings auch auf keiner anderen Position.

Die Aussagen seines Beraters sind allerdings nicht der Grund dafür, dass der VfB ohne seinen Top-Angreifer in das Auswärtsspiel beim Tabellendritten gehen wird. Silas machen Wadenprobleme zu schaffen. Wie der kicker erfuhr, will der Verein wenige Tage vor dem Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Nürnberg am Mittwoch kein Risiko eingehen und den Kongolesen schonen. Silas wird die Reise nach Berlin demnach nicht antreten.

Dem 24-Jährigen bleiben damit auch weitere Reisestrapazen erspart: Beim 3:1-Sieg der kongolesischen Nationalmannschaft gegen Mauretanien war er zu seinem Länderspieldebüt gekommen, auf dem Rückweg vom Länderspieltrip laut Trainer Bruno Labbadia aber auch "gefühlt 24 Stunden unterwegs" - ein weiterer Grund, warum Silas bei Union nicht auflaufen wird.

Damit schrumpfen die Optionen des VfB im Sturmzentrum weiter. Bei Serhou Guirassy wird es maximal für die Bank reichen, Favorit auf den Platz auf der Neun ist dementsprechend Juan José Perea. Eine weitere Option wäre Luca Pfeiffer.