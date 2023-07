VfB Oldenburg: Saisonstart auf der Kippe und eine zähe Stürmer-Suche

Das Chaos um den Saisonstart in Lübeck erschwert die Planungen des VfB Oldenburg. Oberste Priorität besitzt die Verpflichtung eines Mittelstürmers, doch aktuell hakt es.

Auch anderthalb Wochen vor dem Saisonstart weiß der VfB Oldenburg noch nicht, wann es für ihn losgehen wird. Eigentlich soll der VfB am 31. Juli um 19 Uhr bei Phönix Lübeck spielen, doch noch ist nicht klar, ob in Lübeck auch eine Spielstätte zur Verfügung steht. Da die Partie als Sicherheitsspiel eingestuft wurde, müsste sie im Städtischen Stadion Buniamshof stattfinden. Dieses ist dann aufgrund von Instandhaltungsarbeiten aber wohl noch gesperrt.

"Gut ist es nicht, was da abgeht", sagt Jürgen Stebani, Spielausschuss-Vorsitzender des Norddeutschen Fußballverbandes, auf Nachfrage des kicker. Ein Tausch des Heimrechts ist nicht möglich, da auch im Marschwegstadion aufgrund von Modernisierungsarbeiten nicht gespielt werden kann.

Falls es mit der regulären Austragung in Lübeck klappen sollte, dürfte dann Ole Käuper in der Startelf stehen. Er fehlte am Sonntag beim 1:3 im Testspiel gegen Werder Bremen. Aufgrund von muskulären Problemen wurde bei ihm zuletzt die Belastung reduziert. Am Mittwoch ist er nun wieder ins Training eingestiegen. Christopher Buchtmann fehlte ebenfalls aufgrund muskulärer Probleme gegen Werder. "'Buchti' wird sicherlich nochmal eine Woche oder zehn Tage mehr brauchen", berichtet Trainer Benjamin Duda. Ob es bei ihm im Fall der Fälle für Lübeck reicht, ist noch nicht klar.

Momentan rufen einige Jungs Preise auf, die wir nicht zahlen können. Sebastian Schachten, Sportlicher Leiter, zur Stürmer-Suche

Ebenso ist nicht klar, ob es bis zum Saisonbeginn mit der Verpflichtung eines Mittelstürmers klappt. Diese besitzt in der Kaderplanung oberste Priorität, doch aktuell stockt es. "Momentan rufen einige Jungs Preise auf, die wir nicht zahlen können", berichtet der Sportliche Leiter Sebastian Schachten.

Gekommen ist mittlerweile mit Aurel Loubongo (Rot-Weiss Essen) eine weitere Alternative für die offensive Außenbahn. Duda wünscht sich zudem weiterhin einen weiteren Spieler für das zentrale Mittelfeld. Die Dringlichkeit ist hier jedoch geringer.

In den Tests gegen Werder und zuvor gegen West-Regionalligist SC Wiedenbrück setzte Duda hier auf Kamer Krasniqi und den nominellen Innenverteidiger Fabian Herbst. "Die beiden haben es richtig gut gemacht", lobt Duda. "Vielleicht haben wir da in den vergangenen zehn Tagen für Fabian eine neue Position kreiert."

In der kommenden Woche steht die Wahl des Kapitäns und die Entscheidung im Tor an. Beim Test am Samstag gegen den Oberligisten Kickers Emden werden Sebastian Mielitz und Jhonny Peitzmeier jeweils nochmal Einsatzzeit erhalten, um Argumente für sich sammeln zu können.