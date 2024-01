VfB Oldenburg: Adam-Verpflichtung fix

Dass der VfB Oldenburg Anouar Adam für seine Defensive verpflichten will, war kein Geheimnis. Nun ist der Deal fix. Der 24-jährige Abwehrspieler verlässt den OSC Bremerhaven (15 Spiele, ein Tor) und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Nord-Regionalligisten an. "Wir sind froh, dass wir Anouar für uns gewonnen haben. Er ist in der Defensive flexibel einsetzbar, schnell, technisch gut und physisch stark, so dass er viel Potenzial mitbringt“, sagt VfB-Cheftrainer Fuat Kilic über den Winter-Neuzugang.