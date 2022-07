VfB-Neuzugang Perea: Sprachtalent und cooler Charakter

Stuttgarts Sturmverpflichtung Juan José Perea verbindet eine ganz besondere Beziehung zu seinem neuen Arbeitgeber. Sportdirektor Sven Mislintat sieht ihn allerdings nicht als Kalajdzic-Nachfolger.

Es gehört bei Spielern fast schon zu einem Ritual, am Rande von der Vertragsunterschrift davon zu erzählen, dass man bereits als Kind Fan des neuen Arbeitgebers war oder gar in dessen Bettwäsche geschlafen habe. Während es bei dem einen oder anderen bei Worten bleibt, liefert Juan José Perea gleich ein Beweisfoto mit. Der 22-Jährige, der für rund 2,2 Millionen Euro von Griechenlands PAS Ioannina an den Neckar gewechselt ist und bis 2026 unterzeichnet hat, ließ ein Bild von sich in VfB-Schal in der Mercedes-Benz-Arena veröffentlichen.

Ein Schnappschuss seines Onkels Abigail, der einst Jugendtrainer beim TV Bad Cannstatt war, und seinen damals etwa neun Jahre alten Neffen mit ins Stadion nahm. Heute trägt der Kolumbianer, der über die U 19 des FC Porto, Panathinaikos Athen, Volos NPS und Ioannina in die Bundesliga kommt, das VfB-Trikot.

Der Neuzugang spricht gleich fünf Sprachen

Der Kreis schließt sich für den Südamerikaner. Dass der 22-Jährige bereits ein Vorgriff auf einen weiterhin im Raum stehenden Abschied von Sasa Kalajdzic sein könnte, widerlegt Sven Mislintat. "Dazu muss man die beiden nur nebeneinanderstellen", sagt der Sportdirektor mit einem Schmunzeln im Gesicht hinsichtlich des Größenunterschieds zwischen dem Zweimeter-Schlacks aus Österreich und dem 1,80-Kämpfer aus Kolumbien. Pereas Verpflichtung sei mehr eine Reaktion auf die vielen Abgänge in der Stuttgarter Offensive. Daniel Didavi, Philipp Förster, Erik Thommy, Omar Marmoush sind weg, Alexis Tibidi steht vor einer Leihe zum SCR Altach. "Er kommt für den Flügel oder als zweite Spitze in Frage."

Allerdings sei mit dem international wenig auffällig gewordenen Profi Geduld gefragt. "Wir haben ihn schon lange auf dem Zettel, fast ein Jahr", erzählt Mislintat, der Perea unter anderem dem 1. FC Nürnberg und PAOK Saloniki weggeschnappt hat. "Aber er kommt mit ein paar Themen, er ist kein fertiger Spieler. Das können wir uns sowieso nicht erlauben." Dennoch sind die Erwartungen an den robusten und schnellen Angreifer nicht automatisch klein. "Er bringt Linearität, Dynamik und Aggressivität ins Spiel. Dazu kommen eine super Mentalität und Mehrsprachigkeit." Der Jungstar spricht portugiesisch und spanisch, dazu griechisch, englisch und deutsch. "Das ist ein cooler Charakter, der die Gruppe bereichert." Wenn das sein Onkel geahnt hätte, der mittlerweile Sportkoordinator beim VfB Tamm, einem Nachbarort von Ludwigsburg nahe Stuttgart tätig ist.