VfB: Mithilfe der Vergangenheit in eine bessere Zukunft

Was folgt der Ernüchterung vom 1:2 auf Schalke? Stuttgarts Trainer Bruno Labbadia hofft, dass seine Mannschaft gegen den FC Bayern aus der Vergangenheit positive Impulse mitnimmt für eine bessere Zukunft.

Vor den jüngsten beiden Duellen mit dem FC Bayern standen die Schwaben jeweils vor einer ähnlichen Situation. Stuttgart mitten im Abstiegskampf und eigentlich schon geschlagen, bevor der Anpfiff ertönen sollte. Doch beide Male blieb der Traditionsklub vom Neckar unbesiegt, legte sogar mit einem 2:2 am 33. Spieltag der Vorsaison in München den Grundstock für den späteren Last-Minute-Klassenerhalt gegen den 1. FC Köln. Erfahrungen, die Labbadia zwar nicht proaktiv gegenüber seinen Spielern in Erinnerung ruft. Von denen er allerdings hofft, dass sie sich zumindest bei den jeweils vertretenen Akteuren positiv verankert haben. "Manchmal kann sowas helfen", sagt der 57-Jährige. "Das wäre gut. Aber es gibt dafür keine Garantie."

"Das ist zum absolut falschesten Zeitpunkt passiert"

Über Wohl oder Wehe entscheiden immer noch hauptsächlich die Spieler mit ihren Leistungen. Hierbei soll das schwache 1:2 auf Schalke in Vergessenheit geraten. "Wir haben eine Hälfte gezeigt, die wir unter mir noch nicht gesehen haben. Wir hatten zu viele Spieler auf dem Platz, die nicht gezeigt haben, was sie können", beklagt Labbadia. "Das ist zum absolut falschesten Zeitpunkt passiert. Wir müssen sehen, dass wir daraus lernen."

Ob er personell irgendwelche Schlüsse aus diesem "brutalen Rückschlag", wie er es nennt, zieht, könne er noch nicht sagen. Hinter zu vielen Personalien stehen Fragezeichen. Sicher ausfallen werden neben dem Langzeitverletzten Serhou Guirassy, der nach dem Sehnenanriss im Adduktorenbereich in dieser Woche ins Lauftraining eingestiegen ist, auch Borna Sosa. Der Kroate muss seine Gelbsperre absitzen. Die Besetzung der linken Außenverteidigerposition ist offen.

Nartey braucht Selbstvertrauen und Spielpraxis

Erster Kandidat wäre Hiroki Ito. Doch der Japaner leidet schon länger an Rückenproblemen und konnte in dieser Woche nur bedingt trainieren. "Wir müssen abwarten, wie er das Teiltraining von gestern verkraftet hat", erklärt Labbadia, dem als Alternative Nikolas Nartey zur Verfügung stünde. "Leider hat er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen", so der Chefcoach, der große Stücke auf den Dänen hält. Für den Ex-Nationalspieler gehört der Linksfüßer "zu den Stammspielern, weil er uns auf verschiedenen Positionen schon geholfen hat. Er ist laufstark und verfügt über eine gute Technik, kann gute Pässe spielen. Wenn er verletzungsfrei bleibt, kann er sehr gute Akzente setzen". Dazu brauche Nartey allerdings Selbstvertrauen und dieses bekomme er wiederum nur durch Spielpraxis. "Wenn er noch mehr Selbstvertrauen bekommt, kann er noch mehr Qualität zeigen."

Möglicherweise als Sosa-Vertreter gegen den Rekordmeister, gegen den wahrscheinlich Florian Müller passen muss. Der von Fabian Bredlow als Nummer 1 verdrängte Keeper laboriert schon länger an Problemen mit dem Handgelenk. "Es war überfällig, ihn zwei, drei Tage aus dem Training zu nehmen", erzählt Labbadia. Morgen nach dem Abschusstraining soll die Entscheidung fallen, ob der 25-Jährige einen Kaderplatz erhält.